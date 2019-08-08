Адвокат Крючкова Олександр Лисак: планується очна ставка мого підзахисного з Порошенком

Колишній депутат Верховної Ради Дмитро Крючков в квітні був екстрадований з Німеччини в Україну. Він підозрюється в тому, що обіймаючи посаду голови правління холдингової компанії "Енергомережа" в 2014-2015 роках організував схеми з розкрадання коштів енергопостачальної компанії "Запоріжжяобленерго", контрольний пакет акцій якої належить державі. У свою чергу, прибувши в Україну, Крючков звинуватив у створенні злочинних схем в енергетиці, які завдали мільярдних збитків державі, екс-президента Петра Порошенка, його соратника, депутата Верховної Ради Ігоря Кононенка, а також інших осіб. Крім того, він повідомив про отримання директором Національного антикорупційного бюро Артемом Ситником хабара в розмірі 500 тис. доларів. Про хід цих розслідувань Українські Новини розпитали адвоката Крючкова Олександра Лисака, при цьому під час інтерв'ю до бесіди приєднався і сам Крючков.\r\nЯк проходить слідство у справі за обвинуваченням до Дмитра Крючкова в розкраданні коштів "Запоріжжяобленерго" та низки інших підприємств?\r\nПовний текст читайте російською мовою