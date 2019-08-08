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  • Адвокат Крючкова Олександр Лисак: планується очна ставка мого підзахисного з Порошенком
08 серпня 2019, четвер, 09:56 7
Інтерв’ю 2019-08-08T12:30:12+03:00
Українські Новини
Адвокат Крючкова Олександр Лисак: планується очна ставка мого підзахисного з Порошенком

Адвокат Крючкова Олександр Лисак: планується очна ставка мого підзахисного з Порошенком

Олександр Лисак. Фото:equity.law
Олександр Лисак. Фото:equity.law

Колишній депутат Верховної Ради Дмитро Крючков в квітні був екстрадований з Німеччини в Україну. Він підозрюється в тому, що обіймаючи посаду голови правління холдингової компанії "Енергомережа" в 2014-2015 роках організував схеми з розкрадання коштів енергопостачальної компанії "Запоріжжяобленерго", контрольний пакет акцій якої належить державі. У свою чергу, прибувши в Україну, Крючков звинуватив у створенні злочинних схем в енергетиці, які завдали мільярдних збитків державі, екс-президента Петра Порошенка, його соратника, депутата Верховної Ради Ігоря Кононенка, а також інших осіб. Крім того, він повідомив про отримання директором Національного антикорупційного бюро Артемом Ситником хабара в розмірі 500 тис. доларів. Про хід цих розслідувань Українські Новини розпитали адвоката Крючкова Олександра Лисака, при цьому під час інтерв'ю до бесіди приєднався і сам Крючков.

Як проходить слідство у справі за обвинуваченням до Дмитра Крючкова в розкраданні коштів "Запоріжжяобленерго" та низки інших підприємств?

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