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  • Голова Окружного адмінсуду Києва Павло Вовк: За законом Зеленського підпадуть під люстрацію більше чиновників часів Порошенка, ніж чиновників часів Януковича (частина 2)
01 серпня 2019, четвер, 10:24 7
Інтерв’ю 2019-08-01T12:30:13+03:00
Українські Новини
Голова Окружного адмінсуду Києва Павло Вовк: За законом Зеленського підпадуть під люстрацію більше чиновників

Голова Окружного адмінсуду Києва Павло Вовк: За законом Зеленського підпадуть під люстрацію більше чиновників часів Порошенка, ніж чиновників часів Януковича (частина 2)

Сергій Босак
Павло Вовк.
Павло Вовк.

Після виходу першої частини інтерв'ю Павла Вовка, ГПУ викликала суддів Окружного адмінсуду Києва на допит і проведення слідчих дій, які заплановані на завтра, 2 серпня.

Чи будуть суддям та голові суду Павлу Вовку вручені підозри все ж до кінця не зрозуміло, оскільки про це можна буде говорити тільки після вручення відповідних документів.

У другій частині інтерв'ю голова ОАСК Вовк більше розмірковує на тему судової реформи, конфлікт з представниками колишньої влади, одіозність Окружного суду, чи можна вирішити в суді політичні питання. У цій частині інтерв'ю Вовк розповів про резонансні справи, прийняті судом, про те, чи зустрічався він з Ігорем Коломойським у справі про націоналізацію "ПриватБанку" і про те, який вплив на судову владу має голова Офісу Президента Андрій Богдан, а також дав відповідь, чому не боїться можливого обнулення всіх суддів у ході судової реформи.

Ще зовсім нещодавно найодіознішим судом був Печерський суд, але тепер пальма першості перейшла до ОАСК. Ви згодні з твердженням, що ОАСК - одіозний суд у сучасній Україні? Чому, на Вашу думку, до суддів ОАСК склалося таке ставлення?

Я не вважаю, що Печерський суд колись був одіозним. Він мав виключну підсудність певних категорій справ, як і ОАСК зараз. Це - маніпуляції і спроби публічного навішування на ОАСК негативного ярлика. Так, у нас є окремі справи, важливі для суспільства та країни в цілому.

Проаналізуйте кількість справ, які стали гучними в 2018-му році. Ми розглянули близько 25 тис., з них отримали резонанс не більше десяти. Судді приймають рішення принципово і незалежно, і це може не подобатися, в тому числі, владі. У моєму розумінні одіозними вважають саме незалежних і принципових.

А якщо суддя приймає рішення не завжди юридично правильні, а швидше політичні, він - скандальний?

По-перше. Визнати рішення юридично неправильним може тільки вищестояща судова інстанція. По-друге, потрібно оцінювати конкретну справу, оскільки буває і так, що суд першої інстанції, апеляція і Верховний Суд приймають різні рішення по одній категорії справ, а ЄСПЛ через пару років може зайняти третю позицію.

Повний текст інтерв'ю читайте російською мовою.

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