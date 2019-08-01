Після виходу першої частини інтерв'ю Павла Вовка, ГПУ викликала суддів Окружного адмінсуду Києва на допит і проведення слідчих дій, які заплановані на завтра, 2 серпня.

Чи будуть суддям та голові суду Павлу Вовку вручені підозри все ж до кінця не зрозуміло, оскільки про це можна буде говорити тільки після вручення відповідних документів.

У другій частині інтерв'ю голова ОАСК Вовк більше розмірковує на тему судової реформи, конфлікт з представниками колишньої влади, одіозність Окружного суду, чи можна вирішити в суді політичні питання. У цій частині інтерв'ю Вовк розповів про резонансні справи, прийняті судом, про те, чи зустрічався він з Ігорем Коломойським у справі про націоналізацію "ПриватБанку" і про те, який вплив на судову владу має голова Офісу Президента Андрій Богдан, а також дав відповідь, чому не боїться можливого обнулення всіх суддів у ході судової реформи.

Ще зовсім нещодавно найодіознішим судом був Печерський суд, але тепер пальма першості перейшла до ОАСК. Ви згодні з твердженням, що ОАСК - одіозний суд у сучасній Україні? Чому, на Вашу думку, до суддів ОАСК склалося таке ставлення?

Я не вважаю, що Печерський суд колись був одіозним. Він мав виключну підсудність певних категорій справ, як і ОАСК зараз. Це - маніпуляції і спроби публічного навішування на ОАСК негативного ярлика. Так, у нас є окремі справи, важливі для суспільства та країни в цілому.

Проаналізуйте кількість справ, які стали гучними в 2018-му році. Ми розглянули близько 25 тис., з них отримали резонанс не більше десяти. Судді приймають рішення принципово і незалежно, і це може не подобатися, в тому числі, владі. У моєму розумінні одіозними вважають саме незалежних і принципових.

А якщо суддя приймає рішення не завжди юридично правильні, а швидше політичні, він - скандальний?

По-перше. Визнати рішення юридично неправильним може тільки вищестояща судова інстанція. По-друге, потрібно оцінювати конкретну справу, оскільки буває і так, що суд першої інстанції, апеляція і Верховний Суд приймають різні рішення по одній категорії справ, а ЄСПЛ через пару років може зайняти третю позицію.

Повний текст інтерв'ю читайте російською мовою.