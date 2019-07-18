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  • Экс-председатель КГГА Олександр Попов: якби я знав, що станеться, то звісно б не ставив ялинку на Майдані
18 липня 2019, четвер, 08:00 4
Інтерв’ю 2019-07-18T11:45:11+03:00
Українські Новини
Экс-председатель КГГА Олександр Попов: якби я знав, що станеться, то звісно б не ставив ялинку на Майдані

Экс-председатель КГГА Олександр Попов: якби я знав, що станеться, то звісно б не ставив ялинку на Майдані

Олександр Попов. Фото: Вікіпедія
Олександр Попов. Фото: Вікіпедія

В останні роки повноважень мера Києва Віталія Кличка в столиці не вщухають скандали, пов'язані з діяльністю міської влади. Останній з них - навколо пішохідного моста над Володимирським узвозом. Списи навколо нього ламалися ще під час будівництва - ЗМІ писали і про "кидок" швейцарських архітекторів, і про в рази завищені кошторисі. А гідним фіналом всього цього виявилося тріснуте панорамне скло відразу після відкриття. Але активно обговорюється також ситуація на київських дорогах, коли одночасні ремонти мостів на магістральних напрямках створюють серйозні пробки в столиці, і низка довгограючих проблем: брак парковок, незаконне будівництво, перманентні проблеми з гарячим водопостачанням, особливо в літній період і на початку опалювального сезона.

Українські Новини обговорили поточні проблеми столиці з Олександром Поповим, головою Київської міської державної адміністрації в 2010-2014 роках. Також ми не змогли не запитати про справу щодо Попова з розгону протестуючих на Майдані Незалежності 30 грудня 2014 року, яка вже 5 років розглядається в судах, а також про його плани з повернення в політику. Адже Попов балотується в Раду як самовисуванець по мажоритарному округу №212 в Києві.

Повний текст інтерв'ю читайте російською.

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