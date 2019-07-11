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  • Секретар Бориспільської міськради Ярослав Годунок: Зеленський неадекватна людина. Це не президент, про що ви говорите?
11 липня 2019, четвер, 08:50 7
Інтерв’ю 2019-07-11T12:15:12+03:00
Українські Новини
Секретар Бориспільської міськради Ярослав Годунок: Зеленський неадекватна людина. Це не президент, про що ви г

Секретар Бориспільської міськради Ярослав Годунок: Зеленський неадекватна людина. Це не президент, про що ви говорите?

Сергій Босак
Ярослав Годунок. Фото: facebook.com/people/Ярослав-Годунок
Ярослав Годунок. Фото: facebook.com/people/Ярослав-Годунок

10 липня в Борисполі сталася досить таки цікава ситуація. В ході представлення нового губернатора Київщини президент Володимир Зеленський назвав секретаря Бориспільської міськради Ярослава Годунка розбійником і вигнав з наради. В ході візиту до Борисполя Зеленський просив у чиновників пояснити причини ряду проблемних питань. Секретар Бориспільської міськради викликався відповідати найчастіше і перебивати інших. При цьому, коли він вирішив виступити в перший раз, він паралельно знімав відео на телефоні. В ході наради після одного з чергових виступів Годунка, Зеленський назвав його бандитом і закликав покинути зал. "Коли дуже багато кричать, я завжди прошу знайти мені в інтерент щось про людину. Мені 42 роки майже, і я на своєму віку бачив багато людей. Я тут прочитав в газеті, що член" Батьківщини", секретар Бориспільської міської ради - раніше був засуджений за розбій, поєднаний з нанесенням тяжких тілесних ушкоджень. Скажіть, Ярослав Михайлович, це ви? це правда чи ні? Вийдіть звідси! Вийди звідси, розбійник! Погано чуєш мене? англійською: exit ", - сказав йому Зеленський. Годунок намагався відповісти і не покидав зал, але його вивела охорона. Годунок є членом партії «Батківщина», але до 2016 року перебував у Радикальній партії Олега Ляшка. Чим відомий Годунок? У червні 2000 року, перебуваючи на службі в "Беркуті", разом з ще одним міліціонером увірвалися в квартиру киянки на вулиці Генерала Потапова. Про це в 2007 році розповідав сайт "ОРД". Син жінки, інвалід 1-ї групи, нібито приторговував наркотиками. Погрожуючи кримінальним переслідуванням, міліціонери почали вимагати гроші. Але все, що зуміли знайти в квартирі, - 300 гривень і мобільний телефон. Видобутку здалося мало. Інваліда побили, прикували до батареї наручниками і зажадали від матері, щоб та принесла 1000 доларів. Взявши гроші, міліціонери пішли. 300 гривень і мобільний Годунок залишив собі, а долари розділив з товаришами. Його частка становила $300. 16 травня 2002 року Святошинський районний суд Києва виніс вирок Годунку за трьома статтями Кримінального кодексу - розбій (ст. 142 ч.3 КК України), перевищення влади (ст. 166 ч.2 КК України) та порушення недоторканності житла громадян (ст. 130 КК України). Покарання дали п'ять років, але замінили випробувальним терміном на три роки, врахувавши першу судимість, щире розкаяння і відшкодування шкоди потерпілим (гроші батькам Годунка позичали такі ж прості, як вони, селяни). В якості додаткової міри покарання Годунку було заборонено протягом трьох років, тобто до 17 травня 2005 року, займати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов'язків. В даний час судимість вважається погашеною.

Ми вирішили поговорити з самим "винуватцем" події і запитали, що він про це думає і що буде робити? У інтерв'ю Українським Новинам Ярослав Годунок розповів про своє ставлення до Зеленському, чому піде сьогодні в СБУ і чому, будучи виборцем Зе розчарувався у виборі.

Повний текст інтерв'ю читайте російською мовою.

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