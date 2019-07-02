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  • Директор з корпоративних зв'язків «Філіп Мірріс Україна» Наталя Бондаренко: штаб-квартира побоюється вкладати кошти в компанію в Україні через інвестиційний клімат
02 липня 2019, вівторок, 15:44 7
Інтерв’ю 2019-07-02T17:15:11+03:00
Українські Новини
Директор з корпоративних зв'язків «Філіп Мірріс Україна» Наталя Бондаренко: штаб-квартира побоюється вкладати

Директор з корпоративних зв'язків «Філіп Мірріс Україна» Наталя Бондаренко: штаб-квартира побоюється вкладати кошти в компанію в Україні через інвестиційний клімат

Альона Захарова
Директор з корпоративних зв'язків
Директор з корпоративних зв'язків "Філіп Миррис Україна" Наталя Бондаренко. Фото: прес-служба

У 2016 році один з найбільших світових виробників тютюнової продукції компанія Philip Morris International заявила, що стала на шлях відмови від традиційної тютюнової продукції. Якщо тоді це здавалося нереальним, то вже сьогодні статистика показує - 7,3 млн людей в усьому світі вже перейшла зі звичайних сигарет на альтернативний продукт IQOS і ще 3 млн знаходиться в процесі переходу. І це тільки одна з розробок компанії.

Водночас, згідно з глобальним звітом Всесвітньої організації охорони здоров'я про тенденції поширеності куріння тютюну за 2018 рік, нинішні темпи скорочення вживання тютюну не відповідають поставленим цілям - за сьогоднішніми розрахунками світ прийде до зниження тютюнопаління в 22% замість 30% до 2025 року. При цьому з 2010 по 2017 рік чисельність курців в Україні скоротилася на 20%, і очікується, що до 2025 року поширеність куріння серед українців становитиме 24%.

Однак директор з корпоративних зв'язків "Філіп Морріс Україна" Наталя Бондаренко наголошує, що падіння виробництва сигарет в Україні не пов'язане з відмовою українців від куріння. Що тоді негативно впливає на вітчизняний тютюновий ринок, чи зникнуть тютюнові фабрики і як без шкоди для галузі підтримувати боротьбу з тютюнопалінням вона розповіла в інтерв'ю Українським Новинам.

Розкажіть для початку, як ваша компанія закінчила 2018 рік

Результати компанії були досить непоганими. У 2018 році чистий прибуток від реалізації продукції становив 21 млрд гривень, що на 18% більше, ніж в 2017. У кінці 2018 року активи підприємства становили 7,9 млрд гривень, що на 1,3 млрд гривень більше, ніж на початку року.

Повну версію інтерв'ю читайте російською мовою.

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