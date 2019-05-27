Рада адвокатів Києва разом з кваліфікаційно-дисциплінарною комісією уповноважені проводити допуск в адвокатуру для юристів і ведуть облік київських адвокатів в Єдиному реєстрі адвокатів України. Однак, в столиці адвокатські свідоцтва можна отримати не тільки в згаданих органах. Тисячі людей мають непідтверджені або, просто кажучи, підроблені документи, тобто, є фейковими адвокатами. Які це несе наслідки для найошуканіших юристів, чи можуть вони захищати людей в судах і де досі видаються фальшиві свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю, ми дізналися у голови столичної ради адвокатів Петра Рябенка. Він очолює Раду адвокатів Києва з 2016 року. Це - адвокат, активний учасник багатьох демократичних рухів, який був обраний керівником представницького органу адвокатури.

В інтерв'ю Рябенко запевняє, що, фактично, скандальний законопроект авторства колишнього президента Порошенко №9055 "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" дозволяв створювати по кілька рад адвокатів у кожному регіоні. При цьому в Києві паралельно діє організація під керівництвом адвоката Інни Рафальської, яка також називає себе Радою адвокатів. Рябенко називає цю організацію фіктивною та злочинною і каже, що суди вже не допускають захисників або представників людей з підробленими свідоцтвами, але впевнений, що ошукані люди зрозуміють, що сталося, і самі звернуться до правоохоронних органів.

Історія рейдерства, тобто, створення дублюючих незаконних органів адвокатського самоврядування в Києві триває близько 3 років. У 2016 році склад Ради адвокатів Києва змінився, була відкликана одіозний голова Ради адвокатів столиці Інна Рафальська та обрані ви. Яка зараз ситуація в адвокатському самоврядуванні Києва?

Для початку, я хочу, щоб ви зрозуміли, як влаштована адвокатура. З 2012 року адвокатура працює як самоврядний інститут і під егідою Національної асоціації адвокатів України об'єднується система Ради адвокатів України та регіональних рад адвокатів, кваліфікаційно-дисциплінарних (КДКА) та ревізійних комісій. У кожному регіоні працюють 3 органи - Рада адвокатів, КДКА і Ревізійна комісія. Засновником регіональних органів є Національна асоціація адвокатів України; а їх склад обирають самі адвокати на конференціях, керівництво Ради адвокатів України обирається З'їздом адвокатів України. Такі правила працюють у всіх областях України, але Київ в певний період став винятком.

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