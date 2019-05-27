підписатися на розсилку
26.1 26.5
29 29.65
˟
  • Головна
  • Інтерв’ю
  • Голова Ради адвокатів Києва Петро Рябенко: існування двох рад адвокатів у столиці – токсичний міф
27 травня 2019, понеділок, 13:29 32
Інтерв’ю 2019-05-27T16:00:12+03:00
Українські Новини
Голова Ради адвокатів Києва Петро Рябенко: існування двох рад адвокатів у столиці – токсичний міф

Голова Ради адвокатів Києва Петро Рябенко: існування двох рад адвокатів у столиці – токсичний міф

Сергій Босак
Голова ради адвокатів Києва Петро Рябенко.
Голова ради адвокатів Києва Петро Рябенко.

Рада адвокатів Києва разом з кваліфікаційно-дисциплінарною комісією уповноважені проводити допуск в адвокатуру для юристів і ведуть облік київських адвокатів в Єдиному реєстрі адвокатів України. Однак, в столиці адвокатські свідоцтва можна отримати не тільки в згаданих органах. Тисячі людей мають непідтверджені або, просто кажучи, підроблені документи, тобто, є фейковими адвокатами. Які це несе наслідки для найошуканіших юристів, чи можуть вони захищати людей в судах і де досі видаються фальшиві свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю, ми дізналися у голови столичної ради адвокатів Петра Рябенка. Він очолює Раду адвокатів Києва з 2016 року. Це - адвокат, активний учасник багатьох демократичних рухів, який був обраний керівником представницького органу адвокатури.

В інтерв'ю Рябенко запевняє, що, фактично, скандальний законопроект авторства колишнього президента Порошенко №9055 "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" дозволяв створювати по кілька рад адвокатів у кожному регіоні. При цьому в Києві паралельно діє організація під керівництвом адвоката Інни Рафальської, яка також називає себе Радою адвокатів. Рябенко називає цю організацію фіктивною та злочинною і каже, що суди вже не допускають захисників або представників людей з підробленими свідоцтвами, але впевнений, що ошукані люди зрозуміють, що сталося, і самі звернуться до правоохоронних органів.

Історія рейдерства, тобто, створення дублюючих незаконних органів адвокатського самоврядування в Києві триває близько 3 років. У 2016 році склад Ради адвокатів Києва змінився, була відкликана одіозний голова Ради адвокатів столиці Інна Рафальська та обрані ви. Яка зараз ситуація в адвокатському самоврядуванні Києва?

Для початку, я хочу, щоб ви зрозуміли, як влаштована адвокатура. З 2012 року адвокатура працює як самоврядний інститут і під егідою Національної асоціації адвокатів України об'єднується система Ради адвокатів України та регіональних рад адвокатів, кваліфікаційно-дисциплінарних (КДКА) та ревізійних комісій. У кожному регіоні працюють 3 органи - Рада адвокатів, КДКА і Ревізійна комісія. Засновником регіональних органів є Національна асоціація адвокатів України; а їх склад обирають самі адвокати на конференціях, керівництво Ради адвокатів України обирається З'їздом адвокатів України. Такі правила працюють у всіх областях України, але Київ в певний період став винятком.

(повну текст інтерв'ю читайте російською мовою)

Більше новин про: Адвокати Петро Рябенко Рада адвокатів Києва

Архів
Новини
На Банковій протестують проти закриття Київської дитячої лікарні №7 16:05
Затримання Вишинського визнав законним Верховний Суд 16:03
НАБУ зобов'язали відкрити справу щодо можливого відмивання грошей заступником Луценка 15:58
Семочко оскаржив своє звільнення 15:38
МАУ виплатять не потрапившим на рейс до Одеси пасажирам по €250 15:34
В електроенергетиці вже запущені незворотні процеси, які унеможливлюють відтермінування старту ринку, – Трохимець 15:20
Екоподаток повинен бути відповідним і стимулювати промисловість модернізуватися, – міністр екології 15:19
"Слуга народу" з трьох сторін буде оцінювати гідних партії 15:16
4-18 червня відбудеться нова виставка художниці Ірини Акімової "Просто літо!" у Києві 15:01 Прес-реліз
Завтра частину України накриють дощі, місцями похолодає до +6 14:55
більше новин
Лопнуло скло на пішохідному мосту
Тріснуло скло: відкритий напередодні в Києві пішохідний міст закрили 17:43
Київ пахне шаурмою. Фото: соцмережі.
Кияни запекло сперечаються, чи пахне в Києві шаурмою біля метро, як написав Зеленський 17:15
Брати Клички випробували на міцність скляну підлогу нового мосту 13:29 Відео
Нардеп Сажко пропонує повернути домашнім СЕС "зелений" тариф 11:15
Кабміну пропонують ліквідувати управління внутрішньої безпеки ДФС, - ЗМІ 09:23 Документ
Прокуратура Херсона виявила порушення у діях суддів Апеляційного суду, - ЗМІ 12:41
Уряд обрав найкращий варіант захисту населення при переході до нового ринку електроенергії, - Плачков 13:01
Нове ділове видання THE PAGE оголосило про початок своєї роботи 09:01
НАУ закликає не допустити повного занурення нафтогазового ринку в тінь 07:37
Аеропорт Ярославського почав літнє розширення маршрутної мережі з нового рейсу Харків-Барселона 10:29
більше новин
Зеленський закликав депутатів Ради не піаритися і прийняти реформаторські законопроекти 10:45
"Слуга народу" обрала головою партії Разумкова 11:16
Позиція Росії щодо звільнення українських моряків не може змінитися, - Пєсков 11:10
Лопнуло скло на пішохідному мосту
Тріснуло скло: відкритий напередодні в Києві пішохідний міст закрили 17:43
В Одеській колонії №51 почався масовий бунт ув'язнених, постраждали співробітники 12:35
На виборах до Європарламенту у Великобританії лідирує партія прихильників Вrexit 08:20
Київ робить Києвом запах шаурми біля метро, - Зеленський 16:45
29.05.19 16:00 Прес-конференція авіакомпанії МАУ 11:57
Відкриття
Фото дня: У Києві відкрився скандальний міст з пластику за майже півмільярда 08:22
28.05.19 11:00 Прес-конференція: "Підсилення контролю за обігом нафтопродуктів як запорука захисту інтересів держави та споживачів" 20:32
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok