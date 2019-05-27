Совет адвокатов Киева вместе с квалификационно-дисциплинарной комиссией уполномочены проводить допуск в адвокатуру для юристов и ведут учет киевских адвокатов в Едином реестре адвокатов Украины. Однако, в столице адвокатские свидетельства можно получить не только в упомянутых органах. Тысячи людей имеют неподтвержденные или, попросту говоря, поддельные документы, то есть, являются фейковыми адвокатами. Какие это несет последствия для самых обманутых юристов, могут ли они защищать людей в судах и где до сих пор выдаются фальшивые свидетельства о праве заниматься адвокатской деятельностью, мы узнали у главы столичного совета адвокатов Петра Рябенка. Он возглавляет Совет адвокатов Киева с 2016 года. Это - адвокат, активный участник многих демократических движений, который был избран руководителем представительского органа адвокатуры.

В интервью Рябенко заверяет, что, фактически, скандальный законопроект авторства бывшего президента Порошенко №9055 "Об адвокатуре и адвокатской деятельности" позволял создавать по несколько советов адвокатов в каждом регионе. При этом в Киеве параллельно действует организация под руководством адвоката Инны Рафальской, которая также называет себя Советом адвокатов. Рябенко называет эту организацию фиктивной и преступной и говорит, что суды уже не допускают защитников или представителей людей с поддельными свидетельствами, но уверен, что обманутые люди поймут, что произошло, и сами обратятся в правоохранительные органы.

История рейдерства, то есть, создание дублирующих незаконных органов адвокатского самоуправления в Киеве длится около 3 лет. В 2016 году состав Совета адвокатов Киева изменился, была отозвана одиозный председательсовета адвокатов столицы Инна Рафальская и избраны вы. Какая сейчас ситуация в адвокатском самоуправлении Киева?

Для начала, я хочу, чтобы вы поняли, как устроена адвокатура. С 2012 года адвокатура работает как самоуправляемый институт и под эгидой Национальной ассоциации адвокатов Украины объединяется система Совета адвокатов Украины и региональных советов адвокатов, квалификационно-дисциплинарных (КДКА) и ревизионных комиссий. В каждом регионе работают 3 органа - Совет адвокатов, КДКА и Ревизионная комиссия. Учредителем региональных органов является Национальная ассоциация адвокатов Украины; а их состав выбирают сами адвокаты на конференциях, руководство Совета адвокатов Украины избирается Съездом адвокатов Украины. Такие правила работают во всех областях Украины, но Киев в определенный период стал исключением.

Еще в 2016 году было обнаружено, что квалификационно-дисциплинарная комиссия адвокатуры в Киеве никогда не была создана на основании действующего Закона об адвокатуре как орган адвокатского самоуправления, а группа людей взяла красивое название, и при поддержке и пособничестве уже бывшей главы совета адвокатов города Киева присвоила функции допуска к адвокатской профессии; работало это все в статусе общественной организации, на которую формально не распространялось влияние высшего органа - Совета адвокатов Украины. "Кошельком" этой общественной организации было и есть ООО "Центр стажировки и повышения квалификации адвокатов". На это общество с ограниченной ответственностью перечисляли деньги желающим стать адвокатами - за сдачу экзаменов, за стажировку, за документы, которые должны подтвердить право заниматься адвокатской деятельностью. Это миллионы гривен от тысяч людей. И это тысячи людей, которым выданы поддельные документы - на самом деле они так и не стали адвокатами.

Исследовали эту проблему очень тщательно, ее единственным решением должно было стать создание и регистрация законного органа адвокатского самоуправления – КДКА города Киева. Это стало одной из причин созыва Советом адвокатов Украины внеочередной конференции адвокатов столицы, и в октябре 2016 года была отозвана с должности председателя совета адвокатов Рафальская, переизбран состав Совета адвокатов Киева и сформирована КДКА Киева. Эта конференция не была какой-то рядовой. На ней были обнародованы факты других нарушений, которые касались деятельности не только псевдо КДКА но и председателя Совета адвокатов Киева Инны Рафальской. На этом, к сожалению, борьба не прекратилась. Рафальская и ее группа поддержки до сих пор пытаются путем подделки документов вернуть себе должности и реанимировать свои схемы.

Успешно?

Приведу один пример. 2 апреля этого года в Единый реестр юридических лиц внесены изменения. Очень странные. С регистрационной карточки Совета адвокатов Киева исчезли почти все данные. При этом, руководителем Совета регистратор записал Инну Рафальскую. Законных оснований изменять данные реестра не было. Как это возможно? Это делалось так называемой "мертвой" флешкой "черных регистраторов" Министерства юстиции; то есть регистратор внес в реестр изменения, стерев актуальные данные до 2013 года, восстановив Рафальскую в реестре якобы в качестве председателя совета. Хотя даже с тех пор 5-летний срок ее избрания давно прошел, и несмотря, что в 2016 году она была отозвана с должности и больше никаких других решений конференция адвокатов Киева не принимала. Конечно, мы восстановили свою регистрацию. То есть, только такими методами команда Рафальской с помощью "черных регистраторов" может реанимировать свои утраченные полномочия. Кстати, через несколько дней после этих изменений в реестре состоялась очередная массовая выдача поддельных свидетельств об адвокатской деятельности и украдены средства адвокатов со счета Совета. На этом примере и цели, и методы очевидны.

Как я понимаю - существует Совет адвокатов Киева, который возглавляете вы, и существует Инна Рафальская, которая утверждает, что также является председателем Совета адвокатов Киева? Действительно ли в Киеве существуют дублирующие органы адвокатского самоуправления?

Два Совета адвокатов Киева - это токсичный миф, который распространяет сама Рафальская и ее окружение. Совет адвокатов города Киева один, этот орган адвокатского самоуправления является отдельным юридическим лицом, имеет уникальный идентификационный код; коллегиальный состав совета избран на конференции адвокатов Киева в 2016 году. Поддерживает миф о "двух советах" Рафальская, потому что несколько ее попыток восстановиться в должности, с которой она была отозвана, были неудачными. Более того, на сегодняшний день она даже не является адвокатом. Три решения дисциплинарных палат различных регионов установили нарушения Правил адвокатской этики, решений органов адвокатского самоуправления и Закона об адвокатуре. Это комплекс нарушений, которые в итоге стали основанием для привлечения ее к ответственности и лишения права на осуществление адвокатской деятельности. Хочу акцентировать внимание на том, что в Киеве один совет адвокатов, который действует законно и имеет все законные полномочия. Ответ на вопрос, сколько советов адвокатов в Киеве, отображен в Едином реестре юридических лиц. Еще раз подчеркну, в Киеве - один законный совет. И возглавляю его я - Петр Рябенко. Но могу сказать, что запутаться достаточно легко. На днях в Совет адвокатов Киева обратился Андрей Богдан, новый глава Администрации Президента. Он адвокат, и должен был приостановить адвокатскую деятельность. Мы удовлетворили его заявление и внесли изменения в Единый реестр адвокатов Украины. В то же время, его аналогичное заявление оказалось и в псевдосовете адвокатов имени Рафальской. Чтобы там ни делали с подобными заявлениями, сколько бы раз не публиковали его в Facebook, это не может иметь никаких юридических последствий ни для одного адвоката. Поэтому я обратился с письмом на Банковую, где разъяснил, что в Киеве один Совет адвокатов, и только он имеет все законные полномочия.

За счет чего удается существовать Совету адвокатов, который возглавляет Рафальская? Почему ее поддерживает часть адвокатов?

Это не совет адвокатов, а конгломерат организаций с поддельными документами и ООО на улице Белорусской, 30. Основные источники их дохода - мошенничество и эксплуатация престижа адвокатуры. Инна Рафальская не признает, что адвокаты Киева имели право ее отозвать в 2016 году, поэтому отказывается передать доступ к документам законному руководству Совета адвокатов Киева. Печально, что все адвокатские взносы, поступившие на эти счета до 2016 года, стали ее личным депозитом. А после 2016 года – путем подделки документов она разворовала деньги адвокатов на счетах Совета адвокатов Киева. Добавлю также, что мошенническая схема на Белорусской, 30 действует - время от времени там "торжественно" выдают поддельные свидетельства о праве на адвокатскую деятельность. Этот конвейер работает, пока правоохранители бездействуют.

Кто в первую очередь заинтересован в том, чтобы и в дальнейшем существовали дублирующие органы адвокатского самоуправления под председательством Рафальской? Кто ее поддерживает?

Я недаром вспомнил о престиже адвокатуры. Это привлекательная профессия, но она ставит достаточно высокие квалификационные требования на входе. Поэтому я не исключаю, что поддельные свидетельства даже очень устраивают тех, кто не имеет знаний, чтобы честно сдать настоящий экзамен. Такой документ пользуется спросом среди правоохранителей, судей, в том числе бывших или люстрированных. Это практический аспект. И здесь интересы взаимны. Потому и правоохранителям выгодно иметь лояльную псевдоструктуру в адвокатуре. Совет адвокатов региона имеет важные полномочия по защите прав адвокатов. Если у адвоката проводится обыск, то представители Совета должны быть заблаговременно уведомлены и присутствуют. Правоохранителям "удобно", когда статус совета подвешен или его возглавляют люди, с которыми можно искать компромиссы в возможностях нарушать права адвокатов. Услуга за услугу. Есть и политический аспект. Псевдосовет адвокатов в Киеве нужен тем, кого не устраивает независимая целостная адвокатура как таковая. Это механизм для создания расколов внутри адвокатского сообщества, источник постоянной критики действий НААУ, инициатор полного "сноса" всей НААУ в ходе так называемой реформы адвокатуры. Ведь не секрет, что Инна Рафальская имела благосклонность координатора судебной реформы, бывшего заместителя главы Администрации Президента Алексея Филатова, была активным участником его рабочей группы, писала новую редакцию закона об адвокатуре. И раздел об адвокатском самоуправлении был выписан с учетом ее опыта рейдерских захватов органов адвокатского самоуправления. Фактически, законопроект 9055 позволял создавать по несколько советов адвокатов в каждом регионе. Это была попытка легализации преступного ноу-хау Рафальской.

Если Рафальская возглавляет Совет адвокатов города Киева, то она по сути имеет те же самые полномочия, что и вы. То есть, принимает решение о привлечении адвокатов к дисциплинарной ответственности, лишает и выдает удостоверения адвокатов?

Я еще раз подчеркиваю, никакого отношения к адвокатуре на данный момент Рафальская не имеет. Об этом говорят открытые данные Единого реестра адвокатов Украины. То, что время от времени на Белорусской, 30 печатают какие-то поддельные свидетельства о праве на занятие адвокатской деятельностью, вводят в заблуждение людей, которые хотят стать адвокатами, является лишь показателем бездействия правоохранительных органов.

Обращались ли вы в правоохранительные органы по поводу деятельности альтернативного Совета адвокатов Киева? Какая реакция правоохранителей?

Конечно. С 2016 года в ЕРДР неоднократно вносились сведения об уголовных правонарушениях. В дальнейшем, уголовные производства были объединены Генеральной прокуратурой, расследование поручено Главному следственному управлению Национальной полиции Украины.

Были ли попытки привлечь к дисциплинарной ответственности Рафальскую со стороны КДКА? Чем закончились попытки?

Действия Рафальской, которая подделывала протоколы якобы конференций адвокатов города Киева, незаконно присваивала полномочия, издавала поддельные свидетельства об адвокатской деятельности не могли не завершиться дисциплинарными производствами. Право на занятие адвокатской деятельностью трижды был приостановлено - решением Дисциплинарной палаты КДКА Винницкой области от 17.08.2017 года, Дисциплинарной палаты КДКА Ровенской области от 26.01.2018 г., и еще раз - в Винницкой КДКА в феврале 2018 года. В ноябре 2018 года Черниговская КДКА приняла решение, которым окончательно лишила Рафальскую права заниматься адвокатской деятельностью. То, что она продолжает представляться адвокатом, не удивляет. Но данные Единого реестра адвокатов Украины и законность дисциплинарных решений являются неизменными. Подчеркиваю, в течение срока приостановления права на занятие адвокатской деятельностью адвокат не вправе его осуществлять и не может участвовать в работе органов адвокатского самоуправления, в том числе возглавлять Совет адвокатов региона.

Глава совета адвокатов Киева Петр Рябенко.

Верховный Суд указал, что это внутренний конфликт адвокатского сообщества и решить его должны сами адвокаты. Кто победит в этой истории и победит ли вообще?

Все суды по законности избрания в 2016 году нового состава совета адвокатов и председателя Совета адвокатов Киева нами выиграны. Провал законопроекта №9055 является нашей общей победой. Акцентирую, что суды уже не допускают как защитников или представителей людей с поддельными свидетельствами. Эти обманутые люди поймут, что произошло, и сами обратятся в правоохранительные органы. Здесь очень уместна цитата Линкольна: "Можно все время обманывать некоторых, можно некоторое время дурачить всех, но нельзя все время дурачить всех". Поэтому никакого внутреннего конфликта адвокатского сообщества нет, есть только небольшая группа людей Рафальской, которая хочет паразитировать на столичных адвокатах, чего адвокаты Киева не допустят.