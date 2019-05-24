25 квітня Верховна Рада прийняла закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної", 15 травня його підписав тепер уже колишній Президент Петро Порошенко, а 16 травня він був офіційно опублікований. Цим законом Верховна Рада фактично заборонила випускати друковані ЗМІ російською та іншими іноземними мовами, крім офіційних мов Європейського Союзу, якщо видання не випускає одночасно аналогічний тираж українською мовою. Дана норма набуде чинності з 16 січня 2022 року. Газета "Сегодня" - одне з найбільших друкованих ЗМІ в Україні, при цьому воно видається виключно російською мовою. Про те, як газета "Сегодня" планує адаптуватися до нових законодавчих норм, Українським Новинам розповіла головний редактор газети "Сегодня" Ольга Гук-Дреміна.

Як ви вже знаєте, Рада дозволила видавати друковані ЗМІ російською та іншими іноземними мовами, крім офіційних мов Європейського Союзу, тільки за умови одночасного випуску аналогічного тиражу українською мовою з 16 січня 2022 року. У зв'язку з цим нам цікаво було б знати вашу загальну оцінку цієї норми?

На мій погляд, сприяння розвитку і популяризації української мови в Україні - важлива місія держави. І "Сегодня" підтримує це прагнення - ми багато років тому зробили україномовну версію свого сайту, видали велику книгу "Таємниці монастирів" відразу на трьох мовах - українською, російською і англійською.

Що стосується друку, тут ми спираємося насамперед на читацький попит. Адже газета "Сегодня" продає свої тиражі, а не поширює їх безкоштовно. Нам важливо, щоб нас вибирали люди. На сьогоднішній день ми - найпопулярніша газета України. №1 за охопленням аудиторії не тільки серед щоденних багатотиражок, а й серед усіх друкованих видань країни.

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