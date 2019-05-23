Лише два місяці минуло з того моменту, як в інформпросторі стало відомо про спробу рейдерського захоплення сонячних електростанцій в Миколаївській області, що належать китайській держкорпорації CNBM.

Китайська сторона тоді звинуватила правоохоронні органи в грі на боці підприємця Павла Фукса. Його компанія купила права кредитний пул "Актив Банку", де, серед іншого, виявилися і права вимоги на стягнення позик зі "Схід Солар". Правда, як з'ясувалося, кредит уже був давно погашений, і вимоги заплатити компанії Фукса близько $ 10 млн - безпідставні.

Однак діяльність компанії була заблокована, активи заарештовані. Генеральний директор CNBM New Energy Engineering Юнчжи Чен нещодавно знову був з візитом в Києві, в інтерв'ю Українським новинам він розповів про те, як розвивається конфлікт і які рішення вже були прийняті китайською держкомпанією.

(повний текст інтерв'ю читайте російською мовою)