NBA 2K24, Resident Evil 3 и еще 6 игр - обновление каталога PS Plus в марте

Sony назвали восемь игр, которые будут добавлены в каталог PS Plus в марте.Во вторник, 19 февраля, владельцы платной подписки PS Plus Extra от PlayStation получат доступ к обновленному каталогу игр. Об этом сообщает PS Blog.

"Баскетбольные навыки, ужасы, супергеройские приключения с элементами сверхъестественного и многое другое - все это доступно в мартовском каталоге игр для PlayStation Plus. Выходите на площадку в NBA 2K24, убегайте из кишащего зомби Ракун-Сити в Resident Evil 3 или объединяйтесь в команду, чтобы одержать верх над темной стороной вселенной Marvel в Midnight Suns", - говорится в блоге компании.

В каталог PS Plus Extra будут добавлены:

NBA 2K24 Kobe Bryant Edition | PS4, PS5

NBA 2K24 - очередная, на этот раз уже 25-я часть одной из самых известных спортивных франшиз мира от EA Sport. Баскетбольный симулятор разработан компанией Visual Concepts Austin и опубликован 2K на основе Национальной баскетбольной ассоциации.

Одной из особенностей этой части является то, что впервые в истории NBA 2K, 2K24 позволяет кросс-платформенную игру, хотя она доступна только в версиях игры для PlayStation 5 и Xbox Series X.

В украинском PS Store пока игра стоит 2199 гривен.

Marvel's Midnight Suns | PS4, PS5

Marvel's Midnight Suns - это тактическая ролевая игра, разработанная Firaxis Games в сотрудничестве с Marvel Games.

Если коротко, то это очередная попытка создать XCOM. Игроку предстоит взять на себя роль кастомного супергероя "Охотника", который совместно с другими супергероями, в число которых вошли Железный человек, Капитан Америка, Росомаха, Человек-паук, Красная ведьма, Доктора Стрэндж, Капитана Марвел, Блейд и другие, будет защищать планету. "Охотник" может быть как мужчиной, так и женщиной, а перечень его способностей насчитывает более 40 позиций, что позволяет экспериментировать с билдом.

Боевая система в игре пошаговая, схожая с серией XCOM, но с элементами механик карточных игр. Между боевыми миссиями игрок будет управлять своей обновляемой базой операций под названием "Аббатство". Элементы ролевой игры, такие как взаимодействие с другими персонажами, будут влиять на игровой процесс и способности этих героев.

В украинском PS Store сейчас PS5 версия игры стоит 2099 гривен.

Resident Evil 3 | PS4, PS5

Resident Evil 3 - ремейк survival horror игры Resident Evil 3: Nemesis 1999 года. Разработан и издан Capcom R&D Division 1 в 2020 году.

Как и в оригинальной игре, игрок играет роль спецназовца Джилл Валентайн, которая борется с зомби в городе Раккун-Сити. В отличие от оригинальной игры, которая имела фиксированные ракурсы обзора, ремейк имеет свободную камеру от третьего лица, как и ремейк Resident Evil 2. Многие места не являются более технологичными аналогами мест из Resident Evil 3: Nemesis, а совершенно новые. Здесь стало меньше развилок сюжета, инвентарь можно постепенно увеличивать, а оружие совершенствовать. Героиня получила возможность уклоняться от вражеских атак.

Ремейк получил положительные отзывы как от игроков, так и от прессы.

В украинском PS Store сейчас стандартная версия игры стоит 1199 гривен.

LEGO DC Supervillains

Lego DC Super-Villains (LEGO DC: Супер-Вредители) - мультиплатформенная видеоигра 2018 года, разработанная Traveller's Tales и издана Warner Bros. Игра является частью трилогии игр Lego Batman и четвертой лего-игрой во вселенной DC.

В отличие от трилогии Lego Batman, это будет первая видеоигра Lego, которая полностью сосредоточиться на злодеях Вселенной DC. Также, в отличие от предыдущих игр, игроки могут создать персонажа, который будет интегрирован в историю сюжета.По мере продвижения игроков в игре, новые возможности и настройки будут разблокированы для использования игроками.

Игра не имеет PS5-версии, в украинском PS Store она пока стоит 1799 гривен.

Mystic Pillars: Remastered | PS5

Мистические столбы (Mystic Pillars) - это уникальное сочетание интригующих головоломок и увлекательного сюжета, разворачивающегося в Древней Индии. Игра является переосмыслением традиционной индийской настольной игры "Али Гули Мане" или всемирно известного варианта "Манкала".

Игроку предстоит сыграть за таинственного путешественника, чье путешествие через весь мир привело в королевство Зампи.

"Преодолейте засуху, охватившую некогда процветающее королевство Зампи, решая головоломки и разрушая магические столбы, перекрывающие воду. В этой ремастированной версии представлены рисованные обложки в ярком 4K, а также улучшенный интерфейс и кат-сцены. На игру значительно повлияли и вдохновили Хампи - объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, а также индийская культура", - говорится в описании игры

Mystic Pillars доступна на 21 языке, в том числе малоизвестные языки, такие как телугу, каннада, тамильский, каталонский и др.

Релиза игры еще не было, ее стоимость в PS Store не указана.

Blood Bowl 3 | PS4, PS5

Blood Bowl 3 - пошаговая фэнтезийная спортивная видеоигра, разработанная Cyanide Studios и изданная Nacon. Игра основанной на одноименной настольной игре от Games Workshop.

Игра представляет собой фэнтезийную версию американского футбола, в которую играют две команды до 16 игроков, каждая из которых выставляет на поле до 11 игроков одновременно. Тачдауны засчитываются после того, как мяч попадает в конечную зону противника. Игроки могут пытаться ранить, покалечить или убить соперника, чтобы облегчить забивание тачдаунов, уменьшив количество игроков противника на поле.

Игра основана на пошаговом прохождении и имеет строгий 2-минутный хронометраж ходов, а также банк времени в семь с половиной минут, который игроки могут использовать, если им нужно дополнительное время на определенный ход

Важно отметить, что Blood Bowl 3 содержит Battle Pass и микротранзакции.

Игра получила средние отзывы и много критики со стороны игроков.

В украинском PS Store пока стандартная версия игры стоит 1199 гривен, но сейчас продается со скидкой 50% за 599,50 гривны.

Super Neptunia RPG

Super Neptunia RPG - японская ролевая видеоигра с боковой прокруткой в серии Hyperdimension Neptunia, разработанная Artisan Studios, при поддержке Idea Factory и Compile Heart.

В Super Neptunia RPG игрок путешествует по горизонтальному миру подземелий, городов и тому подобное. В городах игроки могут покупать и продавать предметы и оружие, принимать и отчитываться о квестах, а также заходить в различные здания. В подземельях бродят монстры, а также спрятаны сундуки с сокровищами. Прикосновение к монстру начинает битву, в которой могут участвовать до 4 членов партии. С течением времени накапливаются очки действия, которые каждый персонаж может использовать для активации своих умений, которые поделены по принципу стихий.

Персонажами игры являются 4 процессора Gamindustri (Neptune, Noire, Blanc и Vert), их формы HDD (Purple Heart, Black Heart, White Heart и Green Heart), а также новый персонаж по имени Chrome. Дополнительные персонажи доступны с помощью платного загружаемого контента.

Super Neptunia RPG получила в целом смешанные отзывы. Хвалили ее художественное оформление и презентацию, в то время, как недостатками были названы производительность и сложный платформер. Дополнительную критику вызвало решение Sony цензурировать версию для PS4.

Игра не имеет PS5-версии, в украинском PS Store она пока стоит 949 гривен.

Dragon Ball Z: Kakarot | PS5

Dragon Ball Z: Kakarot - это ролевая игра с элементами файтинга, разработанная CyberConnect2 и опубликованная Bandai Namco Entertainment, основанная на франшизе Dragon Ball.

В игре игрок может сражаться с противниками и заниматься такими видами деятельности, как рыбалка, сбор Z-шаров, еда, езда на ховеркаре, тренировки и одевание персонажей в эмблемы душ. Сюжет игры следует за развитием событий аниме-сериала, поскольку игрок взаимодействует с окружающим миром в виде различных игровых персонажей. Игроки могут исследовать мир и выполнять побочные задания, чтобы развивать сюжет. Игра разделена на четыре сюжетные линии: Сага о Сайяне, Сага о Фризе, Сага о Клетке (где игрок получает свой ховер-автомобиль) и Сага о Буу.

По оценкам агрегатора рецензий Metacritic, "Какарот" получила "смешанные или средние" отзывы для версий для Windows, PlayStation 4 и Xbox One и "в целом благоприятные" отзывы для версий для Switch и PlayStation 5. Игру хвалят за качественную боевую систему и подачу сюжета, но критикуют слабо проработанные элементы ролевой игры.

Dragon Ball Z: Kakarot хотя и имеет PS4-версию, но в каталог будет включена только PS5. В украинском PS Store она пока стоит 1999 гривен.

Стоит отметить, что владельцы подписки PS Plus Deluxe в марте также получат пополнение в каталоге "Классика". Туда войдут такие игры как:

🎮 Jak and Daxter The Lost Frontier | PS4, PS5

🎮 Cool Boarders | PS4, PS5

🎮 Gods Eater Burst | PS4, PS5

🎮 Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy | PS4

🎮 JoJos Bizarre Adventure AllStar Battle R | PS4

Как сообщалось ранее, в феврале в каталог PS Plus Extra было добавлено 9 игр, в том числе Need for Speed Unbound и Assassin's Creed Valhalla.