Need for Speed Unbound, Assassin's Creed Valhalla и еще семь игр - обновление каталога PS Plus в феврале

Поделиться:













Скопировано



Во вторник, 20 февраля, в каталог игр платной подписки PS Plus Extra от PlayStation будет добавлено девять новых игр. Соответствующее сообщение опубликовано в PS Blog.

"Февральский каталог игр для PlayStation Plus объединяет гоночные острые ощущения, научно-фантастические приключения и подборку записей из классической серии ролевых игр. Отправляйтесь на улицы в Need for Speed Unbound, отправляйтесь в космос в The Outer Worlds:Spacer's Choice Edition, а затем испытайте знаменитый фэнтезийный экшен в жанре ролевой игры в Tales of Arise. В эти и многие другие игры можно будет играть с 20 февраля", — говорится в публикации.

В каталог PS Plus Extra будут добавлены:

Need for Speed Unbound

Очередная, двадцать пятая, игра франшизы NFS в жанре гонок от Electronic Arts. Сюжетная история разворачивается в вымышленном городе Лейкшор и рассказывает истории об уличном гонщике.

Need for Speed Unbound была выпущена в декабре 2022 года. Она получила в целом положительные отзывы критиков, которые похвалили художественный дизайн. Пресса назвала Unbound лучшей игрой Need for Speed за долгое время. При этом, игра показала неутешительные коммерческие результаты, продажи оказались на 64 % ниже по сравнению с предыдущей игрой Need for Speed Heat.

The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition | PS5

The Outer Worlds (укр. Внешние миры) - это ролевой боевик с видом от первого лица, разработанная Obsidian Entertainment и изданная Private Division.

Сюжет игры описывает ретрофутуристическое будущее, имеющее своим истоком альтернативную историю нашего мира. В 1901 году президент США Уильям Мак-Кинли не был убит, как следствие бизнес-трасты продолжили разрастаться. Со временем они развились в мегакорпорации, которые стали колонизировать космос. Ко времени событий игры сохранился современный стиль, соседствующий с высокими технологиями. Корпорации эксплуатируют рабочих, эксплуатируя все большие прибыли.

Во время прохождения игрок будет иметь возможность делать выбор, который будет влиять на развитие сюжета, а также финал игры.

The Outer Worlds имеет большинство типичных для жанра механик. Например, в начале игроку предстоит создать своего персонажа, выбрав его облик и характеристики. Все главные характеристики делятся по категориям: тело (сила и ловкость), ум (интеллект и наблюдательность) и личность (привлекательность и сила духа).

Игра была номинирована на ряд наград за сценарий, озвучку и визуальный дизайн - забрала домой пять наград от NAVGTR Awards 2020 и Big Apple Award как "Игра года" на New York Game Awards 2020.

В каталоге будет представлено расширенное издание для PlayStation 5.

Tales of Arise | PS4, PS5

Tales of Arise - японская ролевая игра, релиз которой состоялся 10 сентября 2021 года. Это семнадцатая часть основной серии Tales; ее разработкой и издательством занималась компания Bandai Namco.

События Tales of Arise разворачиваются в вымышленной вселенной, которая разделена на два мира: средневековый мир Дана и технологически продвинутый Рена. Благодаря своим технологиям и продвинутой магии, Рена долгое время господствовала над Даной, забирая его ресурсы и похищая жителей в рабство. Главными героями являются Алфен (представитель Даны) и Шион (девушка из Рены), которые путешествуют вместе.

У игры в основном положительные отзывы прессы и поклонников жанра. Tales of Arise продалась более чем миллионным тиражом за первую неделю продаж, таким образом она стала самой быстро продаваемой игрой в серии.

Assassin’s Creed Valhalla | PS4, PS5

Предпоследняя на данный момент и самая длинная игра серии Assassin's Creed от Ubisoft.

Основные события игры разворачиваются в эпоху викингов. В 873 году нашей эры Эйвор (пол персонажа игрок может выбрать сам в начале игры) приводит своих единомышленников из Норвегии на поселение в средневековой Англии. Это приводит к конфликту с англосаксонскими королевствами. Добиваясь независимости для своего королевства, Эйвор обнаруживает, что за этими событиями стоит тайный Орден Древних. Как и предыдущие игры в серии, Вальхалла содержит также сюжетную линию в современном мире, которая следует за Лейлой Гассан, героиней, которая уже появлялась в предыдущих частях игры Origins и Odyssey.

От предыдущих частей Assassin's Creed Valhalla отличается углубленной механикой боя. Так, впервые, в игре появился показатель выносливости, который тратится на блокирование вражеских ударов, уклонение и сильные удары. Как в Odyssey, адреналин накапливается в бою и позволяет потом выполнить особую мощную атаку. Функцию "Орлиного зрения" здесь выполняет ручной ворон Сунин, с помощью которого Эйвор видит с высоты, где расположены объекты, представляющие интерес.

Из оружия Эйвор может пользоваться топорами (одноручными и двуручными), мечами, кистенями, боевыми молотами, копьями, луками, а также защищаться щитами. Разрешается брать по оружию в каждую руку.

Также в игре есть отдельная механика нападения на поселения, которая является сюжетной.

Assassin's Creed Valhalla получила положительные отзывы как от игроков, так и от прессы. На агрегаторе Metacritic средние оценки игры 83/100 в версии для ПК-версии и 84/100 для PlayStation 5 и Xbox Series X.

LEGO Worlds | PS4

LEGO Worlds - видеоигра-песочница по мотивам Lego, разработанная компанией Traveller's Tales и изданная Warner Bros. Games. Сами разработчики описывают ее как "открытую среду процедурно сгенерированных миров, полностью изготовленных из кубиков LEGO, которыми вы можете свободно манипулировать и динамично заполнять моделями LEGO".

"Создавайте все, что только можете себе представить, по одному кирпичику за раз или используйте масштабные инструменты ландшафтного дизайна, чтобы создать огромные горные хребты и усеять свой мир тропическими островами. Вставьте сборные конструкции, чтобы построить и настроить любой мир по своему вкусу. Исследуйте, используя вертолеты, драконы, мотоциклы или даже горилл, и открывайте сокровища, которые улучшают ваш игровой процесс. Наблюдайте, как ваши творения оживают через персонажей и существ, которые взаимодействуют с вами и друг с другом неожиданным образом. В LEGO Worlds возможно все", — говорится в описании игры на PS Blog.

Игра была номинирована четырнадцатой Премией Британской Академии в области видеоигр в категории "Семейная игра", хотя общие отзывы от игроков и прессы довольно посредственные.

LEGO Jurassic World

LEGO Jurassic World - игра, которая адаптирует сюжеты первых четырех фильмов из франшизы "Парк Юрского периода" и является частью серии видеоигр на тему Lego, которая разработана TT Fusion и издана Warner Bros. Interactive Entertainment.

Игровой процесс Lego Jurassic World похож на другие видеоигры Lego и заключается в решении игроком простых головоломок. В игре 20 уровней, по пять уровней на основе каждого фильма. Доступ к уровням осуществляется через свободно перемещаемую зону надземного мира.

В игре представлено более 100 персонажей, за которых можно играть, в том числе более 20 видов динозавров, таких как анкилозавр, стегозавр, трицератопс и тираннозавр.

Roguebook | PS4, PS5

Roguebook - карточная roguelike-игра с уникальными механиками, над которой работали разработчики Faeria и Richard Garfield, создатель Magic:The Gathering. Игра построена на традиционной системе пошагового боя и использует механику построения колод.

Игроки путешествуют по карте мира в виде книги знаний. Выигрывая битвы с врагами, игроки получают чернила. Эти чернила можно использовать для раскрытия особенностей карты. Кисти могут открыть большую часть карты. Игроки объединяют колоды двух персонажей, каждый из которых имеет свои уникальные навыки и тактику. Помимо чернил, игроки могут накапливать деньги и самоцветы, которые можно использовать для улучшения карт, придавая им уникальные способности. Каждое прохождение может навсегда разблокировать новых персонажей, карты и другие игровые элементы, что делает новые игры проще.

Несмотря на специфичность жанра, игра получила положительные отзывы от прессы и игроков.

Rogue Lords | PS4

Rogue Lords - roguelike, где игрок играет роль Дьявола. Игра от Leikir Studio и Cyanide Studio была презентована в 2021 году.

"Командуйте отрядом выдающихся злодеев и помогайте им выходить победителями из непредсказуемых ситуаций и пошаговых боев. Открывайте новые навыки, ищите мощные комбинации и меняйте ход событий с помощью дьявольских сил. Но лишь собрав все древние артефакты, вы сможете отомстить своим заклятым врагам - охотникам за демонами", — рассказывают разработчики о Rogue Lords.

СМИ назвали игру "одним из самых стильных, оригинальных, сложных и противоречивых клонов Slay the Spire".

Tales of Zestiria | PS4

Tales of Zestiria - японская ролевая игра, которая разрабатывалась для PlayStation 3. Пятнадцатая часть серии игр Tales. Разработчиком и издателем является компания Bandai Namco Games.

В Tales of Zestiria используется концепция открытого мира. Боевая система представляет собой усовершенствованную версию линейной боевой системы из предыдущих игр в серии. Она называется Fusionic Chain Linear Motion Battle System; важное место в ней отводится мечам и магии. Как и в предыдущих играх серии, у каждого персонажа есть набор специальных умений, которые называются "Артес". Как и в Tales of Graces, артесы делятся на два типа: люди специализируются на приемах ближнего боя, тогда как представители расы серафимов применяют магические атаки средней и дальней зоны действия.

Как сообщалось ранее, в январе в PS Plus Extra также было добавлено 9 новых игр.