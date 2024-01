PlayStation назвали три игры, которые станут доступны владельцам подписки PS Plus в феврале

Sony объявили доступ к каким трем играм получат владельцы подписки PS Plus в феврале. Соответствующее сообщение размещено в официальном блоге PlayStation.

"Сегодня мы рады объявить самую новую полную линейку ежемесячных игр для PlayStation Plus. Февральскую подборку возглавляет конкурентный, но ультракрасочный онлайн-шутер для вечеринок Foamstars от Square Enix, который дебютирует эксклюзивно на PlayStation Plus. Присоединяйтесь к нему мощным сочетанием коньков и перестрелки с очень стильным Rollerdrome, а Steelrising предлагает вам ролевой экшен на основе автоматов", — говорится в сообщении компании.

Все три будут доступны для подписчиков PlayStation Plus со вторника, 6 февраля, до понедельника, 4 марта.

Украинские Новости сделали более подробный обзор каждой из игр.

Foamstars

Foamstars - это попытка студии Square Enix сделать свой аналог Splatoon от Nintendo. На первый взгляд, игры почти одинаковые: две команды игроков вооружены пушками, которыми раскрашивают окружение в разные цвета. Но Square Enix не стала клонировать японскую игру, а просто взяла за основу некоторые механики, постаравшись построить вокруг них что-то свое.

"Представляем Foamstars, новый онлайн-шутер для вечеринок 4 на 4. Используйте пену для создания рельефа, создавая скользкие поверхности, чтобы серфить вокруг арены на высокой скорости, помогать защищаться от вражеских атак или создавать выгодные точки обзора, с которых можно уничтожить противников. Выбирайте из причудливого и красочного состава спортсменов и соревнуйтесь в нескольких игровых режимах", — пишут об игре PS Blog.

Кстати, нетипичным и интересным является тот факт, что в подборку PS Plus игра попадет в день релиза.

Rollerdrome

Экшн от третьего лица, разработанный Roll7 и изданный Private Division. Игра вышла 16 августа 2022 года для ПК, PlayStation 4 и PlayStation 5. Позже появилась и Xbox-версия. Игроки берут на себя управление Карой Хассан, участницей смертельно опасного вида спорта под названием "Роллердром", в котором участники должны выполнять трюки катания на роликовых коньках, сражаясь с врагами с помощью огнестрельного оружия.

По мере прохождения уровней игроки постепенно будут открывать более мощное оружие, такое как гранатометы и дробовики, хотя им придется столкнуться с более сложными врагами по ходу игры. На каждом этапе также есть необязательные испытания, которые побуждают игроков выполнять такие действия, как уничтожение врагов во время выполнения трюков. Несмотря на достаточно простой геймплей и незамысловатый сюжет, игра получила довольно хорошие отзывы как от игроков, так и от критиков.

В 2022 году игра была номинирована на премию Golden Joystick Awards как лучшая инди-игра года, но премию не получила.

Steelrising

Еще один экшен от третьего лица. Игра была разработана французской студией Spiders, которая ранее выпустила такие игры, как The Technomancer и GreedFall. По словам генерального директора и ведущего сценариста Жанны Руссо, геймплей Steelrising был в значительной степени вдохновлен играми Soulsborne. Игра, которая вышла осенью 2022 года, рассказывает альтернативную версию Французской революции. Согласно сюжету, король Людовик XVI создал армию роботов и с их помощью правит Парижем, держа в страхе местных жителей.

В игре герои встречает ряд реальных исторических фигур, среди которых Мария-Антуанетта, Жильбер дю Мотье, маркиз де Лафайет и Максимилиан Робеспьер. Игра не получила массовой поддержки среди игроков, хотя все же имеет своих сторонников. На большинстве сервисов, которые предоставляют рейтинг играм, Steelrising имеет "средние" или "смешанные" оценки.

Как сообщалось ранее, в январе в PlayStation Plus были доступны такие игры, как A Plague Tale: Requiem, Evil West и Nobody Saves the World.