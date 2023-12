Какие игры будут в PlayStation Plus в январе: A Plague Tale: Requiem, Evil West, Nobody Saves the World

Playstation объявили какие игры будут бесплатно доступны пользователям подписки PS Plus в январе следующего года. Соответствующее сообщение появилось в блоге компании.

"Сегодня мы рады представить первую линейку ежемесячных игр PlayStation Plus 2024 года. Январские игры A Plague Tale: Requiem, Evil West и Nobody Saves the World будут доступны подписчикам PlayStation Plus со вторника, 2 января, до понедельника, 5 февраля", - говорится в сообщении.

A Plague Tale: Requiem

A Plague Tale: Requiem є прямим продовженням гри A Plague Tale: Innocence. Події гри розгортаються у XIV столітті у Королівстві Франція, яке страждає від столітньої війни та епідемії чуми. Через шість місяців після подій першої гри сестрі та брату Амісії та Г'юго де Рун тепер доведеться вирушити до південної Франції у пошуках острова, на якому можна знайти ліки проти таємничої хвороби крові Г'юго. Г'юго часто почувається перевантаженим своїми новознайденими здібностями, тоді як Амісія мусить зіткнутися з емоційною травмою від убивства ворогів та інших дій, зроблених для захисту себе та свого брата.

Фундаментальна структура геймплею побудована на трьох основах: чумних пацюках, солдатах Інквізиції та світлі. Всі три основи взаємопов'язані й впливають одна на одну. Основна особливість гри — баланс у використанні світла, який є основним засобом захисту дітей. Наприклад, днем пацюки сховаються у темних місцях і куточках, тому будуть марні проти солдатів Інквізиції. Якщо ви подорожуєте вночі, то варта вас не побачить — основною загрозою стануть шкідники. Вирішивши скористатися світлом для захисту від них, вам доведеться враховувати те, що це може залучити увагу вартових. У деяких випадках можна привертати їх увагу до певних місць, нацьковуючи ворогів між собою. Гравець завжди повинен балансувати між трьома основними складовими для досягнення необхідного ефекту.

Гра розроблена стідуєю Asobo Studio та видана Focus Entertainment у жовтні 2022 року.

Evil West

Evil West называют God of War на диком западе.Камера и ощущение боя в Evil West действительно напоминают приключения Кратоса, а вот дизайн уровней и драки более похожи на классические экшн-игры.

Что касается сюжета, то он рассказывает о Джесси Рентье - агенте Института Рентье, тайной организации, борющейся со сверхъестественными существами, такими как Сангисуге, известные как "Клещи", вампирами, которые приняли "Дар перемен", содержащийся в крови, и охотятся на человечество.Работая вместе с отставным агентом Эдгаром Грейвенором, они устраивают засаду на вампирского информатора по имени Честер Морган, который занимается контрабандой крови и низших существ Сангисуге для вампиров из высшего мира. Используя его информацию, они выходят на след Питера Д'Абано, высокородного вампира, который выступает за эволюцию Сангизюгге через контроль над Изменением и объявляет войну человечеству, прежде чем их технология разовьется настолько, что уничтожит Сангизюгге. Руководство Сангисуге, желая оставаться в тени и считая, что контроль над Изменением - это богохульство, отвергает план Д'Абано и приговаривает его и весь его род к верной смерти.

У игры есть определенный политический аспект, который может быть важным для украинцев. Издателем игры является Focus Entertainment, который продолжает работать на российском рынке и выдавал российскую игру Atomic Heart уже после начала полномасштабного вторжения. В то же время разработчиком является польская студия Flying Wild Hog, которая еще в марте 2022 года, как часть Playon, поддержала Украину, а в апреле, даже празднуя собственный день рождения, не забыла напомнить людям о проблеме войны в Украине и присоединилась к финансовой помощи.

Игра выпущена в 2022 году.

Nobody Saves the World

"Никто не спасает мир" - это ролевая экшн-игра с переполненными подземельями, разработанная и выпущенная DrinkBox Studios.

В игру можно играть в одиночку, хотя в ней также есть кооперативный многопользовательский режим.

В Nobody Saves the World игрок управляет пустым персонажем по имени Никто, у которого есть волшебная палочка. Палочка позволяет ему превращаться в 18 форм, таких как маги, роботы и драконы. Каждая форма имеет два базовых навыка в начале игры, но по мере прохождения игры игрокам будут открываться новые способности. Эти персонажи также имеют различную статистику и атрибуты. Навыки и способности разных форм можно комбинировать для создания разрушительных атак. Другие формы могут использовать игровые преимущества одной из них, когда она была разблокирована.

Исследуя окружающий мир и подземелья, которые генерируются процедурно, игроки должны выполнять квесты и игровые задания, чтобы зарабатывать опыт для улучшений и звездочки - валюту, используемую для разблокировки легендарных подземелий, представленных в игре. Эти подземелья наполнены врагами и ловушками, хотя игроки также могут найти сундуки с сокровищами и спрятанные ключи, если будут тщательно исследовать местность. В каждом из подземелий игры единственная точка перезагрузки находится в зоне, где игрок должен столкнуться с вражеским боссом.

Игра была выпущена в 2022 году.