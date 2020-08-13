Глава Магистральных газопроводов Украины Лисниченко хочет отстранить от работы директора Оператора ГТС Макогона

Буквально пару месяцев назад Українські Новини писали о скандале, связанном с наблюдательным советом компании Магистральные газопроводы Украины (МГУ). Тогда он разгорелся после увольнения Минфином главы набсовета Вольтера Больтца, который оспорил решение Минфина в суде. И вот новый скандал. Александр Лисниченко, глава компании МГУ высказал ряд претензий к директору "Оператора ГТС Украины" Сергею Макогону и считает, что он должен быть отстранен от работы. В распоряжении агентства оказалось письмо со всеми претензиями, которые Лисниченко направил в адрес наблюдательного совета МГУ. Сам Макогон считает большинство претензий практически безосновательными. Кроме того, он выступает за создание отдельного набсовета ОГТСУ, поскольку набсовет МГУ не может принимать никаких решение в отношении оператора ГТС.

Руководство компании Магистральные газопроводы Украины, которая является акционером ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" имеет ряд претензий к работе генерального директора ОГТСУ. Все они изложены в письме и.о. главы правления МГУ Александра Лисниченко в адрес наблюдательного совета МГУ.

Претензии, по мнению автора письма, настолько серьезны, что генеральному директору ОГТСУ Сергею Макогону за ненадлежащее выполнение своих обязанностей нужно объявить выговор и отстранить от работы. Кроме того, необходимо немедленно ввести в компании ежемесячную и ежеквартальную управленческую, финансовую и операционную отчетность перед руководством и набсоветом МГУ.

В письме, копия которого имеется в распоряжении агентства, говорится, что с начала года, когда 100% акций ОГТСУ были переданы МГУ, руководитель компании Сергей Макогон "проводит политику концентрации единоличной власти для использования финансовых, материально-технических, человеческих ресурсов в собственных интересах" с целью остаться единственным руководителем компании. Он, по мнению автора письма, оказывает сопротивление созданию коллегиального органа управления компанией – правления ОГТСУ.

Однако обязательное создание правления в ОГТСУ не предусмотрено законодательно, но при желании может быть создано по решению акционера, которым является МГУ. "Пусть поменяют устав и введут правление. Исполнительный орган ОГТСУ может быть как коллегиальным (правление), так и одноособным (ген. директор), как сейчас. Решение о создании правления это исключительно компетенция акционера, которым является МГУ. Если МГУ изменит устав и предусмотрит правление, то оно конечно будет создано", - отметил Макогон в комментарии Українським новинам.

Среди претензий также невыполнение плана по капитальным инвестициям - за 6 месяцев 2020 года он выполнен лишь на 15,4%, при том, что годовой план по капинвестициям составляет 1,5 млрд грн. За первый квартал не использованы средства на строительство, ремонт и реконструкцию газопроводов и газораспределительных сетей, по некоторым другим направлениям расходы составляют не более 2%. В итоге невыполнение инвестиционных и производственных программ привело к скоплению средств на счетах компании на конец июня в 8 млрд грн.

Вместо вложения свободных средств в развитие газотранспортной системы генеральный директор ОГТСУ, говорится в письме, направляет их исключительно на депозитные вклады и на закупку природного газа, который закачивается в газовые хранилища группы Нефтегаза. Это, отмечает Лисниченко, приносит дополнительные убытки.

Макогон сказал, это не очень точная информация. Задержка выполнения плана по капинвестициям, по его словам, связана с процедурными вопросами. "Мы запускаем договора по капинвестициям через Prozorro, и если мы начали работать 1 января, то тендера на капинвестиции мы могли запустить только в апреле. Поэтому есть отставание, но оно не критичное. Идет нормальный рабочий процесс", - заявил Макогон. Кроме того, он отметил, что были проблемы с получением разрешений с ДАБИ для начала строительных работ и еще не завершен процесс переоформления на компанию объектов имущества, в том числе и земельных участков. Что касается средств, то Макогон подтвердил, что свободные деньги хранятся на депозитах. "Да, у нас депозиты есть. Мы это делаем на основании решения акционера - акционер попросил нас проводить политику управлению ликвидностью. У нас есть избыточные средства, но куда нам их девать, что держать просто на текущем счете не получать никаких процентов? Естественно мы их размещаем на депозит, а проценты идут в доход компании", - отметил Макогон.

В письме Лисниченко затрагивается и вопрос ремонта украинско-словацкого трансграничного пункта Будинце, который в срочном порядке планировалось провести в августе-октябре. Этот ремонт был инициирован Оператором ГТС. На период ремонта поставки газа через Будинце будут невозможны, поэтому украинская сторона обратилась к компании Eustream, чтоб объединить Будинце и Вельке Капушаны в единую виртуальную точку для поставок газа. Но Eustream отказалась от такого вариант и предложила для начала проинспектировать проблемную зону и отложить ремонт на следующий год. Компания сейчас не может принять решение по виртуальной точке, поскольку словацкий регулятор остался без руководителя. К тому же вопрос объединения потребует от нескольких месяцев до полугода и не может быть принято до завершения ремонта.

К срокам ремонта у Лисниченко тоже есть вопросы. В письме отмечается, что план по работам затянут. "Почему Оператор ГТС фиксирует такой большой срок ремонтных работ - с 11 августа по 1 октября? Это самый большой срок ремонта международного перегона за всю историю украинской ГТС", - говорится в письме. В МГУ предлагают сократить срок, чтоб блокировка газового потока сократилась на 3-7 дней и перенести его на октябрь, когда будет завершена закачка газа в хранилища.

На данном этапе, сложилась ситуация, что поставщикам газа придется платить за одни и те же мощности дважды, поскольку Eustream предложил точку для виртуального реверса на Вельке Капушаны, но как дополнительную мощность, а не как перенос мощности с Будинце.

Это означает, что поставщики газа должны оплачивать за одни и те же, по сути, мощности дважды, приблизительно 1,3 EUR/MWh (400 грн – 1000 м. куб). "Это приводит к существенному увеличению себестоимости газа при импортных поставках… Таким образом, может вырасти внутренняя цена для газа в Украине, уменьшатся предложения, что однозначно полностью совпадает с интересами НАК "Нефтегаз Украины", которая сейчас столкнулась с финансовыми проблемами, в том числе из-за существенного снижения цен на природный газ", - говорится в письме.

"Отмеченные действия ОГТСУ могут свидетельствовать о наличии контроля со стороны АО Укртрансгаз, ОА НАК "Нефтегаз Украины" за осуществлением ОГТСУ деятельности по транспортировке природного газа. Учитывая, что НАК "Нефтегаз Украины" (включая ее дочерние компании) является вертикально интегрированной организацией в понимании закона "О рынке природного газа" есть риск признания несоответствия ОГТСУ требованиям о отделении и независимости оператора ГТС в случае подтверждения информации о об использовании ОГТСУ своих полномочий для ограничения доступа участников к рынку природного газа в интересах третьих лиц" - говорится в письме.

Правда, стоит отметить, что ОГТСУ в конце июля по просьбе участников рынка решила сократить срок ремонта с 7 до 3 недель. Его планируется провести с 1 по 21 сентября, однако необходимость двойной оплаты мощностей на период ремонта осталась.

Эти претензии Макогон считает абсолютно безосновательными. Но при этом признает, что тем, кто выкупил мощности в Будинце все-таки придется дополнительно платить за Капушаны. "Наш регулятор принял необходимое решение, чтоб не платить за новые мощности, а словацкий такого решения не принял. Почему? Наверно это им финансово выгоднее. Но мы не может затягивать с ремонтом. Проблема обнаружилась в июне и ее надо решить как можно быстрее. Диагностику мы провели и сейчас нужно провести ремонт на семи участках. В Будинце единственный газопровод с гарантированными мощностями. Если там не будет по каким-то причинам транзита, то словаки нам должны будут 27 млн кубометров газа в сутки поставлять все равно. По Польше и Венгрии иначе - нет транзита, нет реверса", - отметил Макогон. Он уточнил, что в Капушанах по последним данным из общей мощности в 110 млн кубов ежесуточно свободны 30 млн кубов.

Также в письме руководителя МГУ есть вопросы к кадровой политике в ОГТСУ. В частности, в документе говорится о возможном конфликте интересов при назначении бывшего депутата ВР Ольги Бельковой руководителем международного направления в компании. В качестве аргумента приводится факт, что Белькова как депутат в октябре 2019 года принимала решение о деятельности ООО "Оператор ГТС Украины" в рамках подготовки к анбандлингу. "Я не понимаю, в чем конфликт интересов", - заявил он.

Другой собеседник агентства – представитель рынка, отметил, что если следовать такой логике, то и у члена набсовета МГУ Виктора Пинзеника тоже можно усмотреть конфликт интересов, поскольку он как народный депутат тоже принимал учатие в принятии решение по анбандлингу. "Да и к самому Лисниченко можно предъявить такую претензию. Во время подготовки к анбандлингу он работал директором департамента нефтегазового комплекса Минэнерго, которое тоже принимало участие в подготовке анбандлинга", - отметил собеседник.

Теоретически набсовет МГУ может рассмотреть обращение Лисниченко на заседании до конца августа. Однако, вряд ли его решение будет иметь какую-то юридическую силу.

На сегодняшний день, учитывая, что вся законодательная и нормативная база выписывалась под ситуацию, когда оператором ГТС должна была быть компания МГУ, набсовет МГУ не управляет ОГТСУ – его функции распространяются только на МГУ. Это агентству подтвердили представители оператора. Макогон в комментарии Українським новинам заявил, что в ОГТСУ нужно создать собственный набсовет. А что касается отстранения от должности или даже увольнения руководителя ОГТСУ, то сейчас глава МГУ Лисниченко может единолично принять такое решение – действующий устав компании позволяет ему это сделать даже без решения наблюдательного совета или Министерства финансов, в управлении которого находится компания.