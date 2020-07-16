Бывший глава набсовета МГУ Больтц подал в суд на Минфин

Бывший глава наблюдательного совета акционерного общества "Магистральные газопроводы Украины" Вальтер Больтц подал иск в Хозяйственный суд Киева, в котором просит признать решение Министерства финансов о его увольнении с должности незаконным.

Об этом говорится в сообщении истца, которое было передано Українським Новинам.

"Увольнение состоялось вскоре после назначения на должность заместителя министра финансов Юрия Драганчука, в обязанности которого было отнесено курирование МГУ и "Укрэнерго". Решение об увольнении было неожиданным, принятым без консультаций и обсуждения с бывшим председателем набсовета и самим набсоветом, а также без предоставления каких-либо письменных объяснений и обоснований. Больтц подал иск об обжаловании решения Минфина в хозяйственный суд Киева", - говорится в нем.

В сообщении подчеркивается, что данное решение угрожает контракту между Национальной акционерной компанией "Нефтегаз Украины" и компанией "Газпром" (Россия) на транзит газа, так как этот контракт требует наличия независимого оператора газотранспортной системы (ГТС).

"Создание в начале 2020 года независимого оператора ГТС Украины стало одним из крупнейших достижений реформы газового сектора Украины. И не прошло и пяти месяцев, как Минфин подвергает это достижение серьезному риску. Международные партнеры Украины (Европейская Комиссия, Всемирный Банк, Секретариат Энергетического Сообщества и другие) уже выразили свою обеспокоенность этим несправедливым решением и внимательно следят за ситуацией", - подчеркнул Больтц.

Отмечается, что со второй половины 2019 года "Магистральные газопроводы Украины" столкнулись с трудностями, так как Минфин не обеспечил компании стабильное финансирование.

Как сообщали Українські Новини, двое членов набсовета МГУ заявили о возможной отставке, если уволенный глава набсовета Больтц не будет восстановлен в должности.