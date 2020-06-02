Скандал в МГУ – независимые члены Набсовета заявили о возможной отставке

Двое независимых членов Набсовета компании "Магистральные газопроводы Украины" Ян Чадам и Катерина Лучинкина заявили о возможной отставке, если уволенный в конце мая глава Набсовета Вольтер Больтц не будет восстановлен в должности. Об этом они написали в письме в адрес министра финансов Украины, копия которого имеется распоряжении "Українських Новин". Авторы письма считают, что увольнение их коллеги было безосновательным и это может угрожать транзитному контракту с "Газпромом". Источники агентства, знакомые с ситуацией, считают, что опасения, изложенные в письме безосновательны - никаких угроз контракту нет. Больтц был уволен из-за плохой работы и уже в скором времени ему найдут замену, отметил собеседник издания. Если же из Набсовета уволится еще кто-то, то замену найдут и им.

Независимые члены Наблюдательного совета компании "Магистральные газопроводы Украины", которая управляет "Оператором ГТС Украины" Ян Чадам и Катерина Лучинкина возмущены увольнением главы НС Вольтера Больтца и заявили о своих "серьезных планах" подать в отставку, если решение не будет пересмотрено. Об этом говорится в их письме Министру финансов Украины Сергею Марченко, копии которого направлены премьер-министру Украины Денису Шмыгалю и в Офис Президента. Одна из копий есть и в распоряжении Українських новин.

Больтц, который также является независимым членом Набсовета, был уволен в конце 29 мая Министерством финансов как единым акционером компании в связи с "ненадлежащей работой Набсовета", говорилось в пресс-службе Минфина. Детально причины увольнения Больтца в Минфине не сообщили.

Чадам и Лучинкина считают, что увольнение произошло без каких-либо существенных причин, без предварительных консультаций. Они расценивают такой шаг как вмешательство в деятельность независимого наблюдательного совета, что противоречит стандартам корпоративного управления, которым государство обязалось следовать. Чадам и Лучинкина просят Минфин пересмотреть решение об увольнении Больтца.

"Мы, двое независимых членов Наблюдательного совета МГУ, были очень удивлены и шокированы решением Министерства финансов… Мы также отмечаем, что Министерством не было сделано никаких попыток обсудить с Наблюдательным советом любые возможные жалобы или беспокойства о работе Наблюдательного совета", - говорится в письме. Его авторы отмечают, что в последние пять месяцев Набсовету не удалось наладить диалог с Минфином.

Авторы письма делают акцент на том, что в течение июня 2020 МГУ и Оператор ГТС должны провести все процедуры для окончательного завершения процедуры сертификации оператора ГТС.



"Вы наверняка знаете, что в течение июня 2020 года МГУ и Оператор ГТС должны будут подтвердить, что все условия сертификации НКРЭКУ были полностью выполнены для того, чтобы обеспечить крайне важное завершение окончательной сертификации оператора газотранспортной системы. Это (сертификация – ред.) одно из важнейших существенных условий контракта на транзит газа с Газпромом… Необходимо любой ценой избегать любых необдуманных мер, которые могут угрожать контракту на транзит газа", - считают Чадам и Лучинкина. Кроме того, они расценивают увольнение коллеги как вмешательство в работу независимого Набсовета и попыткой запугать других независимых членов этого органа.

"Мы считаем, что это посылает четкий сигнал международному сообществу, а также другим независимым членам наблюдательных советов других компаний, принадлежащих государству ("Нафтогаз", "ПриватБанк", "Укрзализныця", "Укроборонпром"), что в любой момент их могут уволить без объяснений или соблюдения надлежащей процедуры… Ситуация для нас, как для независимых директоров, не представляется стабильной и приемлемой, и мы сейчас серьезно рассматриваем возможность нашей отставки", - отмечается в документе.

Набсовет компании, согласно уставу МГУ, должен состоять из 7 членов, 4 из которых должны быть независимы от государства. На сегодняшний день в орган входят 6 членов, из которых независимых - 4. Для принятия решение необходимо присутствие на заседании Набсовета не менее половины от общего состава из которых минимум 2 должны быть независимы. Если уволятся еще двое независимых членов Набсовета, то его работа будет заблокирована до назначения новых.

Источники агентства, знакомые с работой Набсовета заявили, что опасения авторов письма безосновательны, а работа Больтца в Набсовете была не продуктивной – пересматривать решение о его увольнении не собираются.



"Больтц хороший специалист по энергетике но как член Набсовета - никакой. За весь период его работы были проблемы с подготовкой материалов – практически они не готовились, протоколы были низкого качества. Одним словом, результативность работы Набсовета была низкой", - сообщил собеседник агентства.



По его словам, необходимо было или менять весь Набсовет или главу. Выбрали второй вариант.

Собеседник также отметил, что в ближайшее время будет проведен конкурс по отбору нового члена набсовета МГУ, а пока функции главы органа будут временно возложены на кого-то из членов Набсовета. Если из Набсовета уволится еще кто-то, то и им будет найдена замена, - отметил источник.

Риски для оператора ГТС, о которых говорится в письме независимых членов набсовета, по словам собеседника агентства, преувеличены.



"У нас нет никакого риска для оператора ГТС. Сейчас меняется система коруправления, кроме того, у директора МГУ (Александр Лисниченко – ред.) есть достаточно полномочий для решения проблемних вопросов, если они будут возникать.