На пост министра энергетики появились новые кандидаты

Место министра энергетики и экологии пустует уже больше месяца. Все бывшие кандидаты на этот пост практически отпали по разным причинам, но появились новые. Это первый заместитель генерального директора "Укртранснафты" Андрей Пасишник и заместитель главы парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Олег Семинский. Ольга Бусловец хоть и остается в short list, но ее шансы на назначения не увеличились.

Уже второй месяц правительство Дениса Шмыгаля работает без министра энергетики и защиты окружающей среды. С начала марта среди претендентов на эту должность был бывший министр энергетики Иван Плачков и бывший вице-премьер Олег Дубина. Они оба проходили собеседование в Офисе Президента, однако, по информации источников Українських новин, оба на сегодняшний день в списке кандидатов не значатся.

У Плачкова агентству не удалось получить комментарий, но по неофициальной информации от нескольких источников, он хотел занять пост профильного вице-премьера и не очень хотел заниматься вопросами экологии. Дубина отказался входить в правительство, хотя предложение ему поступало не раз – причину агентству уточнить не удалось.

Премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире программы "Свобода слова" на канале "Украина" заявил, что правительство ищет опытного человека, однако профессионалы не соглашаются. "Нет компетентного человека, который бы согласился. Должен быть профессионал во всех направлениях энергетики. Сложно найти ответственную (кандидатуру), профессиональную, которая имеет опыт", - заявил премьер 10 апреля.

За последние две-три недели число кандидатов увеличилось. Список претендентов пополнил бывший исполнительный директор НАК "Нефтегаз Украины", а ныне первый заместитель генерального директора Укртранснафты" Андрей Пасишник. Он подтвердил, что в начале марта прошел собеседование в ОП с, так называемой, "стратегической тройкой": с самим Президентом Владимиром Зеленским, главой ОП Андреем Ермаком и первым помощником Главы государства Сергеем Шефиром. Однако, детали встречи и ее результат Пасишник сообщать отказался.

Еще один кандидат появился приблизительно недели полторы назад. Это заместитель главы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Олег Семинский, который прошел в Раду по мажоритарному округу №205 в Черниговской области от партии "Слуга народа".

Ренее Семинский был гендиректором компании "Нефтегаздобыча" и стал широко известен в 2012 году после информации о его похищении.

Коллаж Українські Новини

Сам Семинский пока не дал агентству никаких комментариев. Однако, по информации нескольких источников, именно он является одним из двух кандидатов в short list. Второй - Ольга Буславец, о которой Українськи Новини писали еще в середине марта. Но за Буславец так и не могут собрать достаточного количества голосов, поскольку кандидат может быть связана с компанией ДТЭК. Буславец собирались назначить министром еще 30 апреля, однако по просьбе Президента Владимира Зеленского, ее кандидатура была отозвана, как потом объяснили во фракции "Слуга народа", именно по причине отсутствия голосов.

По словам главы комитета по вопросам энергетики Андрея Геруса, на должность министра пытаются найти человека, равноудаленного от всех крупнейших энергокомпаний. По оценке некоторых экспертов, именно таким кандидатом может стать Семинский. Хотя, по предварительной информации, на сегодняшний день нет гарантий, что и за него сумеют набрать 226 голосов. Во всяком случае, по информации на вечер 12 апреля, вопрос о назначении министра энергетики на заседание Рады 13 апреля выносить не планируется.