Бывший сценарист Dragon Age, писатель Дэвид Гейдер однажды уже публично заявлял, что ему не нравится идея киноадаптаций игр BioWare. На фоне успеха сериала Fallout он подтвердил, что его мнение не изменилось. Об этом Гейдер написал на своей странице в X (Twitter).

Отвечая на вопрос какие еще видеоигры сценарист бы хотели увидеть в виде телевизионных сериалов, Гейдер отметил, что не против увидеть адаптации Disco Elysium или же Banishers: Ghosts of New Eden от Don't Nod. Однако в случае с Dragon Age или Baldur's Gate ему кажется, что сеттинг этих игр сам по себе мало отличается от других фэнтези-миров, которые все уже видели, поэтому результат был бы неутешительным.

"Думаю, все ожидают, что я скажу Dragon Age, но это была бы ужасная идея. Я хочу увидеть Disco Elysium в стиле Дэвида Линча (на кислоте). Или, может, Изгнанники", — написал Гейдер.

В комментариях он объяснил свое мнение.

"Если убрать из Dragon Age интерактивный элемент, вы останетесь с довольно стандартной фэнтези-историей. Чтобы добраться до всех тех вещей, которые делают этот сеттинг уникальным, вам придется копнуть очень глубоко. Это можно реализовать, однако обычной среднестатистической адаптации будет недостаточно", — заявил писатель.

Так же как и с Dragon Age, Гейдеру сложно представить сериал по Baldur's Gate, который мог бы показать что-то, чего зрители еще не видели в жанре фэнтези.

По мнению Гейдера, такая же проблема ждет и попытки экранизировать серию игр Mass Effect. Он добавил, что адаптация Halo от Paramount запросто могла бы быть сериалом по Mass Effect.

Гейдер также признался, что даже не смотрел анимационный фильм Dragon Age: Dawn of the Seeker и недавний мультсериал Dragon Age: Absolution. Он не участвовал в их создании и даже не знал о нем заранее, несмотря на то, что во времена Dawn of the Seeker он еще работал ведущим сценаристом серии.

Как сообщалось ранее, накануне премия Британской Академии в области видеоигр BAFTA Games Awards 2024 отметила лучшие игры за последний год. Триумфатором церемонии стала фэнтезийная RPG по франшизе D&D Baldur's Gate 3, которая получила пять наград, включая главную - "Лучшая игра".