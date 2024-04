Представитель армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что из Ирана было запущено более 200 ракет и БПЛА (дронов), пишет ABC News.

"Группа противовоздушной обороны Армии обороны Израиля успешно перехватила большинство запусков ракет класса "земля-земля" из Ирана с помощью системы противовоздушной обороны Arrow вместе со стратегическими союзниками Израиля, прежде чем цели пересекли территорию Израиля. Было обнаружено небольшое количество попаданий, в том числе на базу ЦАХАЛ на юге Израиля, где были нанесены незначительные повреждения инфраструктуре",- говорится в сообщении ЦАХАЛ.

Американский президент Джо Байден заявил, что США помогли Израилю уничтожить почти все беспилотники и ракеты.

"По указанию президента (США Джо - ред.) Байдена силы США на Ближнем Востоке 13 апреля перехватили десятки ракет и БПЛА, которые направлялись в Израиль, запущенных из Ирана, Ирака, Сирии и Йемена...Мы не стремимся к конфликту с Ираном, но мы без колебаний будем действовать, чтобы защитить наши силы и поддержать защиту Израиля",- сказал глава Пентагона Ллойд Остин.

Глава Пентагона также призвал Иран немедленно прекратить любые дальнейшие нападения, в том числе со стороны своих марионеточных сил, и снизить напряженность.

Israelis’ reality in the last hours: pic.twitter.com/VXeHM8WqJi