Премия Британской Академии в области видеоигр BAFTA Games Awards 2024 отметила лучшие игры за последний год. Триумфатором церемонии стала фэнтезийная RPG по франшизе D&D Baldur's Gate 3, получившая пять наград, включая главную - "Лучшая игра", сообщают Украинские Новости со ссылкой на BAFTA.

Пригодницька гра Dave the Diver отримала нагороду за геймдизайн, а Hi-Fi RUSH перемогла в категорії "Найкраща анімація". Наджі Джетер, який виконав роль Майлза Моралеса в Marvel's Spider-Man 2, був відзначений нагородою за свій акторський перфоманс.

Приключенческая игра Dave the Diver получила награду за геймдизайн, а Hi-Fi RUSH победила в категории "Лучшая анимация". Наджи Джетер, исполнивший роль Майлза Моралеса в Marvel's Spider-Man 2, был отмечен наградой за свой актерский перфоманс.

Польская студия CDPR впервые получила награду на мероприятии Британской академии кинематографического и телевизионного искусства. Команда получила статуэтку за поддержку и развитие Cyberpunk 2077, для которой в 2023 году вышло сюжетное дополнение и два больших обновления с контентом.

По две премии досталось хоррору Alan Wake 2 от Remedy, головоломке Viewfinder и платформеру Super Mario Bros. Wonder. Экшен-адвенчура The Legends of Zelda: Tears of the Kingdom тем временем взяла приз за технические достижения.

Полный перечень победителей BAFTA Games Awards 2024 выглядит следующим образом:

Лучшая игра - Baldur's Gate 3

Лучшая игра от британских разработчиков - Viewfinder

Лучшая дебютная игра - Venba

Лучшая обновляемая игра - Cyberpunk 2077

Лучшая семейная игра - Super Mario Bros. Wonder

Приз "Игры за гранью развлечения" - Tchia

Лучшая анимация - Hi-Fi RUSH

Приз за художественные достижения - Alan Wake 2

Приз за достижения в области звука - Alan Wake 2

Лучший геймдизайн - Dave the Diver

Лучший мультиплеер - Super Mario Bros. Wonder

Лучшая музыка - Baldur's Gate 3

Лучшее повествование - Baldur's Gate 3

Лучшая игра по оригинальной франшизе - Viewfinder

Лучший исполнитель главной роли - Наджи Джетер - Майлз Моралес в Marvel's Spider-Man 2

Лучший исполнитель роли второго плана - Эндрю Уинкотт - Рафаэль в Baldur's Gate 3

Приз за технические достижения - The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Выбор аудитории (EE Game of the Year) - Baldur's Gate 3.

Как сообщалось ранее, на церемонии вручения самой престижной премии в области видеоигр The Game Awards 2023, которую часто называют видеоигровым Оскаром, Baldur's Gate 3 также была признана игрой года.