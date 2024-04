Соответствующее сообщение Габриэлюс опубликовал на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Глава внешнеполитического ведомства Литвы опубликовал архивную фотографию, на которой изображен американский бомбардировщик B-24 Liberator в небе над одним из городов Германии во время Второй мировой войны.

"Во время Второй мировой войны союзники бомбили нефтехранилища нацистской Германии как высокоприоритетную военную цель. Вот такой твит", — написал Габриэлюс.

In WWII the Allies bombed Nazi Germany's oil depots as a high priority military target. That's the tweet. pic.twitter.com/nFjKEbsbLp