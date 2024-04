Об этом сообщила американская радиокомпания "Голос Америки" со ссылкой на расследование российских журналистов.

По словам расследователей, российские заграничные СМИ, такие как Sputnik и RT (Russia Today), в последнее время увеличили свою активность в странах Африки, где они пытаются создать представить позитивный образ России.

При этом журналисты выявили, что через российские СМИ Кремль начал распространение рекламы, которая позволяет вербовать рабочую силу в африканских странах.

За такими действиями, например, была замечена особая экономическая зона "Алабуга". Она расположена в Республике Татарстан, где находится завод по производству дронов типа "Шахед".

На своей странице в социальной сети X (ранее Twitter) она активно рекламирует вакансии "операторов" и "техников", которые занимаются производством того, что в "Алабуге" называют "лодками".

При этом на одном из рекламных баннеров можно увидеть человека, который держит в руках предмет, визуально похожий на крыло беспилотника.

"Alabuga Start" participants are required to work more than study. In a nearby facility, students are involved in the mass production of what the college calls "boats." 6/ pic.twitter.com/T8TI4tsEox