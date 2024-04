Про це повідомила американська радіокомпанія "Голос Америки" з посиланням на розслідування російських журналістів.

За словами розслідувачів, російські закордонні ЗМІ, такі як Sputnik та RT (Russia Today), останнім часом збільшили свою активність у країнах Африки, де вони намагаються створити позитивний образ Росії.

При цьому журналісти виявили, що через російські ЗМІ Кремль почав розповсюдження реклами, яка дозволяє вербувати робочу силу в африканських країнах.

За такими діями, наприклад, була помічена особлива економічна зона "Алабуга". Вона розташована в Республіці Татарстан, де розташований завод з виробництва дронів типу "Шахед".

На своїй сторінці в соціальній мережі X (раніше Twitter) вона активно рекламує вакансії "операторів" та "техніків", які займаються виробництвом того, що в "Алабузі" називають "човнами".

При цьому на одному з рекламних банерів можна побачити людину, яка тримає в руках предмет, візуально схожий на крило безпілотника.

"Alabuga Start" participants are required to work more than study. In a nearby facility, students are involved in the mass production of what the college calls "boats." 6/ pic.twitter.com/T8TI4tsEox