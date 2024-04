Поделиться:













Скопировано



Американская актриса Дженнифер Гарнер сыграет главную роль в рождественской комедии "Миссис Клаус" (Mrs. Claus) для стриминг-сервиса Netflix. Об этом сообщает издание Deadline.

Сценарием ленты займется Леа Маккендрик ("Магистр изобразительных искусств"), а Риз Уизерспун станет одним из продюсеров.До этого Уизерспун продюсировала сериал "Последнее, что он сказал мне" (The Last Thing He Told Me), где также главную роль сыграла Дженнифер Гарнер.

Сюжет будущей комедии не раскрывается. Судя по названию, история будет завязана на миссис Клаус - жене Санта Клауса.

До этого стало известно, что Дженнифер Гарнер вернется во втором сезоне "Последнее, что он сказал мне". Также недавно появлялись сообщения, что актриса сыграет в картине Fruitcake вместе с Полом Уолтером Хаузером. Также ожидается, что у Дженнифер Гарнер будет камео в кинокомиксе "Дэдпул и Росомаха" (Deadpool & Wolverine), где она снова сыграет Электру.

Как сообщалось ранее, звезда боевиков Арнольд Шварценеггер присоединился к касту рождественской комедии The Man With The Bag (Человек с мешком), в которой также задействован Алан Ричсон ("Тайны Смолвиля"). Съемки ленты запланированы на конец этого года, а ее постановкой займется Адам Шенкман ("Спеши любить", "Свадебный переполох") по сценарию Аллана Райса ("Жизнь Харли").