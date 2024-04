Поделиться:













Южнокорейский герлз-бэнд KISS OF LIFE выпустил сингл-альбом Midas Touch. В него вошло всего две композиции: Midas Touch и Nothing. На первую из них группа выпустила также клип. Видео размещено на канале KISS OF LIFE в Youtube.

Название трека "Midas Touch" (Прикосновение Мидаса) отсылает к древнегреческой легенде, согласно которой царь Мидас превращал в золото все, к чему прикасался.Эта история получила современное прочтение в клипе группы KISS OF LIFE.Артистки взяли различные женские образы из античной мифологии, включая Горгону Медузу, которая превращает мужчину в камень.

За первые 20 часов видео посмотрели уже более 1,7 миллиона раз.

Midas Touch - первый релиз KISS OF LIFE в 2024 году.В прошлом году квартет представил два мини-альбома: дебютный KISS OF LIFE и следующий Born to be XX.

