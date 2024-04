Поделиться:













Южнокорейский бойз-бэнд TOMORROW X TOGETHER (TXT) представил шестой мини-альбом minisode 3: TOMORROW (2024). В первый же день было продано более миллиона копий, сообщает Soompi.

"Новый альбом также занял 1 место в чарте лучших альбомов iTunes в США, Великобритании и Японии, а также вошел в топ-10 этого же чарта в целом в 23 регионах", - сообщает издание.

Также все семь треков из нового EP вошли в крупнейший корейский хит-парад.

Кроме того, TXT презентовали новый клип на песню Deja Vu.

В октябре прошлого года TXT выпустили полноформатный альбом The Name Chapter: FREEFALL. Среди прочего в лонгплей вошли совместная работа с Jonas Brothers "Do It Like That" и хит Back for More, который сначала увидел свет как сингл с бразильской певицей Аниттой.

Как сообщалось ранее, участница южнокорейского герлз-бэнда BLACKPINK Дженни стала первой женщиной в K-Pop-индустрии, чье музыкальное видео достигло отметки в миллиард просмотров на YouTube. Впечатляющего результата артистка достигла с роликом на свою дебютную сольную песню SOLO.