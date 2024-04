Поділитись:













Південнокорейський герлз-бенд KISS OF LIFE випустив сингл-альбом Midas Touch. До нього увійшло всього дві композиції: Midas Touch та Nothing. На першу із них гурт випустив також кліп. Відео розміщено на каналі KISS OF LIFE в Youtube.

Назва треку "Midas Touch" (Дотик Мідаса) відсилає до давньогрецької легенди, згідно з якою цар Мідас перетворював на золото все, до чого торкався. Ця історія отримала сучасне прочитання в кліпі гурту KISS OF LIFE. Артистки взяли різні жіночі образи з античної міфології, включно з Горгоною Медузою, яка перетворює чоловіка на камінь.

За перші 20 годин відео подивилися вже понад 1,7 мільйона разів.

Midas Touch - перший реліз KISS OF LIFE у 2024 році. Минулого року квартет представив два мініальбоми: дебютний KISS OF LIFE та наступний Born to be XX.

