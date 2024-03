Поделиться:













Силы ПВО уничтожили 18 воздушных целей, которыми российские оккупанты атаковали Украину в ночь на 31 марта. Об этом говорится в сообщении Воздушных Сил ВСУ.

Так, сообщается, что российские оккупанты атаковали 14-ю крылатыми ракетами Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации Ту-95мс (район пусков Саратовская обл. - РФ.), 11-ю ударными БпЛА типа Shahed (районы пусков Приморско-Ахтарск - РФ, Крым), баллистической ракетой "Искандер-М" (Крым) и управляемой авиационной ракетой Х-59 (ТОТ Запорожской обл.)

К отражению воздушного нападения привлекались зенитные ракетные подразделения и истребительная авиация Воздушных Сил, мобильные огневые группы, средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя было уничтожено 18 воздушных целей: 9 крылатых ракет Х-101/Х-555 и 9 ударных БпЛА Shahed-136/131.

Инфографика: Telegram/Повітряні Сили ЗС України / Air Force of the Armed Forces of Ukraine

Как сообщали Українські Новини, представитель Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш рассказал, что страна-агрессор Россия пытается максимально атаковать украинскую критическую инфраструктуру, ТЭС, ГЭС и различные хранилища. Оккупанты прибегли к таким атакам не зимой, как ожидалось, а весной. Их цель - дестабилизация общественно-политической обстановки внутри нашей страны.