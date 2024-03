Поделиться:













В ночь на 29 марта противник нанес мощный ракетно-авиационный удар по объектам топливно-энергетического сектора Украины, применив различные типы ракет и ударные БпЛА. Защитники неба обезвредили 84 воздушные цели из 99. Об этом говорится в сообщении Воздушных Сил ВСУ.

Так, российская оккупационная армия применила 99 средств поражения:

60 ударных БпЛА типа Shahed-136/131 (район пусков Приморско-Ахтарск, Курская область - РФ);

3 аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" (с трех истребителей МиГ-31К - Рязанская область - РФ);

2 баллистические ракеты "Искандер-М" (ВОТ Крым);

9 управляемых авиационных ракет Х-59 (из девяти самолетов Су-34 - Белгородская область);

4 крылатые ракеты "Искандер-К" (Курская область - РФ);

21 крылатая ракета Х-101/Х-555 (с одиннадцати стратегических бомбардировщиков Ту-95МС - Энгельс - РФ).

К отражению ракетно-авиационного удара были привлечены зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил и Сухопутных войск, мобильные огневые группы, средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя уничтожено 84 воздушные цели:

58 ударных БпЛА типа Shahed-136/131;

17 крылатых ракет Х-101/Х-555;

5 управляемых авиационных ракет Х-59;

4 крылатые ракеты "Искандер-К".

Инфографика: Telegram/Повітряні Сили ЗС України / Air Force of the Armed Forces of Ukraine

Как сообщали Українські Новини, ранее спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш объяснил, что уменьшение российскими оккупантами интервалов между массированными ракетными обстрелами Украины связано с постоянным изменением тактики врага и его попытками найти слабые щели в украинской противовоздушной обороне.