Об этом он написал в своем Twitter (X).

Кулеба опубликовал фотографии с последствиями падения обломков сбитых ракет, отметив, что всего сбили более 30 воздушных целей, пострадали более десятка человек.

"Призываю Конгресс США разблокировать помощь Украине, чтобы спасать жизнь, защищать свободу и нанести поражение российскому террору", – заявил он.

Another Russian missile barrage targeted Kyiv this night, while people were asleep.



More than 30 missiles were shot down, and falling debris injured over a dozen people.



I urge the US Congress to unblock aid to Ukraine to save lives, protect freedom, and defeat Russian terror. pic.twitter.com/tARvW9IUA8