Голливудская звезда, актриса Мишель Пфайффер ("Человек-муравей и Оса") сыграет главную роль в рождественской комедии Oh.What.Fun ("Что? Весело"). Постановкой ленты займется Майкл Шоуолтер ("Любовь - болезнь"), он же поработает над сценарием картины. Об этом сообщает издание Deadline.

В картине Мишель Пфайффер сыграет роль Клэр Клаустер. Сюжет базируется на ситуации, когда главная героиня решает организовать для своей семьи специальную праздничную вылазку. Однако домочадцы забывают о Клэр в суматохе, из-за чего теряют ее из виду. К тому моменту, когда семейство осознает ошибку, Рождество оказывается под угрозой, а Клэр намечает себе совершенно другие планы по празднованию главного семейного праздника.

В прошлом году с участием Мишель Пфайффер выходил кинокомикс "Человек-муравей и Оса: Квантомания" (Ant-Man and the Wasp: Quantumania), где она повторила роль Джанет ван Дайн. Что касается Майкла Шоуолтера, то в этом году он выпустит мелодраму с Энн Хэтэуэй "Мысль о тебе" (The Idea of You) о 40-летней разведенной женщине, которая закрутила роман с участником бойз-бэнда.

Как сообщалось ранее, звезда боевиков Арнольд Шварценеггер присоединился к касту семейной комедии The Man With The Bag (Человек с мешком), в которой также задействован Алан Ричсон ("Тайны Смолвиля"). Съемки ленты запланированы на конец этого года.