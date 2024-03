Поделиться:













Американская рэп-исполнительница Cardi B (Карди Би) презентовала новую песню и сразу клип на нее. Трек получил название Enough (Miami). Видео размещено на официальной странице певицы на Youtube.

Режиссером клипа выступила Пэйшенс Хардинг, которая известна своей работой с Дуа Липой, The Weeknd, сестрами Дженнер и другими знаменитосятми.

Не исключено, что сингл войдет во второй альбом Карди, который, по ее словам, выйдет в этом году. Однако никаких подробностей, включая точную дату релиза, исполнительница не сообщала.

Предыдущий полноформатник рэперши Invasion of Privacy увидел свет еще в 2018-м и принес ей первую статуэтку "Грэмми".

Как сообщалось ранее, накануне Cardi B представила свой первый в этом году релиз "Like What (Freestyle)". В нем артистка засемплировала трек другой известной исполнительницы Мисси Эллиотт "She's a Bitch", который вышел в 1999 году.

Как известно, Карди Би трижды занимала первую строчку в хит-параде синглов от Billboard Hot 100. В частности, благодаря синглу "Bodak Yellow" исполнительница стала второй женщиной в истории после Лорин Хилл, которая достигла первой позиции этого хит-парада. После, треки "I Like It" и "Girls Like You" (записанный при участии группы Maroon 5) повторили успех предыдущей песни. В 2018 году американская газета "Time" включила исполнительницу в ежегодный список ста самых влиятельных людей мира.