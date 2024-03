Cardi B презентовала новый клип Like What (Freestyle)

Рэперша Карди Би (Cardi B) представила первый в этом году релиз "Like What (Freestyle)". В нем артистка засемплировала трек другой известной исполнительницы Мисси Эллиотт "She's a Bitch", который вышел в 1999 году. Видео опубликовано на канале певицы на Youtube.

Режиссером клипа выступил Киари Кендрелл Сифус больше известный как рэпер Offset, супруг Карди Би.

В финале видео появляется многообещающая фраза This is just the beginning (в пер. с англ. - "Это только начало"). Не исключено, что вскоре Карди Би выпустит второй альбом, ведь ее дебютный полноформатник "Invasion of Privacy" вышел еще 2018 году. Он, кстати, принес исполнительнице первую статуэтку "Грэмми".

В конце прошлого года Карди объявила о разрыве с мужем, обвинив его в неблагодарности. Впрочем, предыдущий публичный конфликт звездной пары произошел незадолго до выхода фита Jealousy (2023). После этого фанаты решили, что стычка двух селебрити была не более чем пиар-ходом перед релизом. Карди, однако, опровергла эти домыслы.

