В ночь на 17 марта российские оккупанты ударили 5-ю зенитными управляемыми ракетами "С-300" по Харьковской и Донецкой области, двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59 по Черниговской области и 16-ю ударными БпЛА типа Shahed (районы пусков беспилотников - мыс Чауда, Крым). Об этом говорится в сообщении Воздушных Сил ВСУ.

Как отмечается, к отражению воздушного нападения привлекались зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил и Сухопутных войск, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

В результате боевой работы сбито 14 "Шахедов" в пределах Одесской области.

Ночью силы ПВО сбили 14 "Шахедов". Инфографика: Воздушные Силы ВС Украины / Air Force of the Armed Forces of Ukraine

Как сообщали Українські Новини, руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк сообщила, что "Шахеды", которые сейчас используются российскими захватчиками по Украине, отличаются более темной окраской и различными звуковыми характеристиками: некоторые из них несколько громче, другие - тише, это зависит от модификаций.