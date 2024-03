Он признал, что такая тактика партнеров Украины не сработала.

"Мы пытались заставить Путина деэскалировать, установив ограничения на то, сколько мы помогаем Украине. Это, очевидно, не сработало", – заявил Ландсбергис.



Литовский министр поддержал идею президента Франции Эммануэля Макрона об отправке иностранных войск в Украину.

We tried to get Putin to de-escalate by putting limits on how much we help Ukraine. This obviously hasn't worked. Putin is much more likely to be deterred by @EmmanuelMacron's strategic ambiguity and clearly defined goal of defeating Russia.