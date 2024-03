Об этом Мишель написал у себя в социальной сети Х (бывшая Twitter).

Запись датирована 15 марта - первым днем, когда в России проходит голосование на президентских "выборах". В целом голосование продлится три дня.

"Хотел бы поздравить Владимира Путина с убедительной победой на выборах, которые сегодня начинаются. Без оппозиции. Без свободы. Без выбора", - написал Мишель.

Would like to congratulate Vladimir Putin on his landslide victory in the elections starting today.



No opposition.

No freedom.

No choice.