В марте в PS Plus добавят игр на сумму более 11 тысяч гривен

Обновление каталога PS Plus в марте. Фото: PS Blog

Во вторник, 19 февраля, Sony добавит в каталог PS Plus еще восемь игр, в том числе такие известные как NBA 2K24 и Resident Evil 3. Об этом сообщают Украинские Новости в своем обзоре новинокогляді новинок каталога.

"Баскетбольные навыки, ужасы, супергеройские приключения с элементами сверхъестественного и многое другое - все это доступно в мартовском каталоге игр для PlayStation Plus. Выходите на площадку в NBA 2K24, убегайте из Ракун-Сити, который кишит зомби, в Resident Evil 3 или объединяйтесь в команду, чтобы взять верх над темной стороной вселенной Marvel в Midnight Suns", — говорится в блоге компании.

Совокупная стоимость игр, которые должны добавить в марте, превышает 11 тысяч гривен. При этом, не учитывается стоимость Mystic Pillars: Remastered, ведь релиза игры еще не было, соответственно ее цена в PS Store еще не объявлена.

Полный список игр, которые будут добавлены выглядит следующим образом:

NBA 2K24 Kobe Bryant Edition | PS4, PS5

Marvel's Midnight Suns | PS4, PS5

Resident Evil 3 | PS4, PS5

LEGO DC Supervillains | PS4

Mystic Pillars: Remastered | PS5

Blood Bowl 3 | PS4, PS5

Super Neptunia RPG | PS4

Dragon Ball Z: Kakarot | PS5

Как сообщалось ранее, в феврале в каталог PS Plus Extra было добавлено 9 игр, в том числе Need for Speed Unbound и Assassin's Creed Valhalla.