Дочь Уилла Смита WILLOW выпустила сингл и клип symptom of life

Американская певица Уиллоу Смит, которая является дочерью известного актера и музыканта Уилла Смита и выступает под сценическим именем WILLOW, представила новый трек и клип symptom of life ("Признаки жизни"). Видео опубликовано на канале певицы на Youtube.

Также певица выступила в роли режиссера клипа. По ее словам, эта работа посвящена "всем замечательным людям, которые когда-либо ездили на природу с друзьями и вместе становились на путь более глубокого понимания жизни".

Уиллоу Смит также рассказала, что в ее композиции фортепиано и синкопированный ритм сочетаются, как свет и тьма, красота и загадка.

"Я надеюсь, все, кто познакомится с песней и визуалом, почувствуют катарсис", — написала исполнительница в соцсетях.

symptom of life стал первым релизом Уиллоу в 2024 году. Ее последний на данный момент студийный релиз - это COPINGMECHANISM 2022 года продолжил направление, заданное артисткой ранее на пластинке lately I feel EVERYTHING, релиз которой состоялся на год раньше и которая ознаменовала переход певицы от R&B к поп-панку и инди-року.

