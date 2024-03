Поделиться:













Участница южнокорейского герлз-бэнда BLACKPINK Дженни стала первой женщиной в K-pop-индустрии, чье музыкальное видео достигло отметки в миллиард просмотров на YouTube.Впечатляющего результата артистка достигла с роликом на свою дебютную сольную песню SOLO.

Для того, чтобы собрать такое количество просмотров, певице понадобилось пять лет.

Ранее среди корейских сольных исполнителей такое удавалось только певцу PSY с его хитом Gangnam Style, вышедшим в 2012-м.

Предыдущий рекорд Дженни среди K-pop-музыкантов - 69-я строчка в чарте Billboard Hot 100 с синглом One of the Girls.

Как сообщалось ранее, K-pop-группа BTS установила еще один мировой рекорд в жанре Музыкальное видео на их трек Dynamite, которое было опубликовано на Youtube, набрало 1,8 миллиарда просмотров за три года, шесть месяцев, один день и 14 часов. Это - самый быстрый результат в истории жанра.

А участник K-pop-группы NCT Тен (TEN, настоящее имя Читтафон Личайяпорнкул) рассказал, что его новый клип на песню Nightwalker был вдохновлен фильмом ужасов "Два, три, демон, приди!".