Одним из самых ярких моментов нынешнего Оскара стало выступление Райана Гослинга с песней "I'm Just Ken" из фильма "Барби". После церемонии портал Variety опубликовал детали подготовки музыкального номера и ряд интересных фактов, связанных с ним.

Продюсеры "Оскара" несколько месяцев обсуждали с Гослингом и его хореографом выступление. Главные творческие решения исходили от Гослинга: так, именно он придумал сделать номер отсылкой к фильму "Джентльмены предпочитают блондинок" с Мэрилин Монро. В нем актриса исполняла песню в розовом платье, а все остальные были в черных костюмах.

Гослинг также продумал структуру номера.Он обязательно хотел начать выступление в зале, и только потом подняться на сцену, где его встречали другие "Кены". Кроме того, свой вклад в постановку внесла и режиссер фильма "Барби" Грета Гервиг.

Команда репетировала даже поцелуй руки оператора, и заход того на сцену.Авторы номера хотели, чтобы все участники церемонии чувствовали себя героями фильма.

Гервиг хотелось, чтобы во время исполнения песни танцевал весь зал Гослинг согласился. Актеру обязательно хотелось спуститься к постановщице и Марго Робби, чтобы они спели с ним. Также он заранее выбрал строчку, которую исполнит Эмма Стоун, его коллега по "Ла-Ла Ленду" и другим картинам. Ею оказалась фраза: "My name's Ken (and so am I)".

Репетиции номера начались за четыре недели до церемонии, однако номер начали прогонять почти полностью только в последние дни. Приглашенные звезды вообще прибыли практически перед церемонией. Например, гитарист Слэш прилетел в воскресенье, а актер Шути Гатва - за два дня. Актер Симу Лю признался, что во время номера не понимал, правильно ли танцует, потому что не мог поверить в происходящее.

После выступления Гослинг первым делом спросил, справился ли он с задачей, и удалось ли все отснять, как задумывалось.

Всего в номере приняли участие 62 танцора, 24 огромные головы Барби и оркестр из 40 человек.

Как сообщалось ранее, в ночь на 11 марта в Лос-Анджелесе состоялась 96-я церемония награждения премии "Оскар" от Американской Киноакадемии. Кроме выступления Гослинга, церемония запомнилась исторической победой украинской документальной ленты "20 дней в Мариуполе", триумфом "Оппенгеймера", успехом "Бедных созданий" и голым Джоном Синой.