В ночь на 11 марта в Лос-Анджелесе состоялась 96-я церемония награждения премии "Оскар", которая, бесспорно, запомнилась исторической победой украинской документальной ленты "20 дней в Мариуполе", триумфом "Оппенгеймера", успехом "Бедных-несчастных" и голым Джоном Синой. Список победителей, а также о главном с кинопремии сообщают Українські Новини.

Лучший документальный фильм – "20 дней в Мариуполе"

Первый в истории украинский "Оскар" получил документальный фильм "20 дней в Мариуполе" режиссера Мстислава Чернова.

"Это первый "Оскар" в украинской истории. Я благодарен. Но наверное я буду первым режиссером на этой сцене, который бы хотел не делать этот фильм. Я хотел бы иметь возможность обменять это на то, чтобы Россия никогда не нападала на Украину, никогда не оккупировала наши города, чтобы россияне не убивали десятки тысяч моих сограждан Украины", – сказал со сцены Чернов, который получил наградную статуэтку вместе с фотокорреспондентом Евгением Малолеткой и продюсером фильма Василисой Степаненко, работавших в окруженном Мариуполе в 2022 году.

Лучший фильм - "Оппенгеймер"

На кинопремии "Оскар-2024" "Оппенгеймер" получил всего 7 статуэток, среди которых и в одной из главных номинаций, победителя в которой объявляли последним, – лучший фильм года.

"Думаю, каждый из нас, кто снимает кино, знает, что об этом моменте ты как бы и мечтаешь. Я могу это отрицать, но я мечтала об этом моменте так долго. Но казалось маловероятным, что это когда-нибудь произойдет, а теперь я стою здесь, и все как будто вылетело из головы", – сказала продюсер фильма Эмма Томас.

Вручение награды "Оппенгеймеру". Кадр из церемонии "Оскар-2024"

Лучшая режиссерская работа – Кристофер Нолан "Оппенгеймер"

В своей речи Нолан поблагодарил студию Universal, а также авторов биографии, на которой основан фильм, "Американский Прометей" Кая Берда и Мартина Шервина, а также всех актеров, сыгравших в фильме.

"Кино чуть больше 100 лет. Мы не знаем, куда это невероятное путешествие пойдет дальше, но знать, что вы считаете меня значимой ее частью, означает для меня целый мир. Большое вам спасибо", – сказал он.

Кристофер Нолан со статуэткой. Кадр с церемонии "Оскар-2024"

Лучшая женская роль - Эмма Стоун "Бедные-несчастные"

Выйдя на сцену, Стоун первой очередью после получения награды, сообщила публике, что ее платье, а именно застежка, сломана. Она отметила, что это, вероятно, произошло во время исполнение Райаном Гослингом песни "I'm just Ken" из фильма "Барби".

Во время своей речи актриса поблагодарила коллег-номинантов в этой категории.

"Женщины в этой категории – Сандра, Аннет, Кэри, Лили – я разделяю это с вами. Я в восторге от вас. Для меня было большой честью делать все это вместе. Надеюсь, мы продолжим делать больше вместе", – сказала она эмоционально.

Она также продолжила: "Прошлой ночью я запаниковала – как видите, это часто случается – что может произойти нечто подобное. И Йоргос сказал мне: "Пожалуйста, держи себя в руках". И он был прав. Потому что дело не во мне. Речь идет о команде, которая собралась вместе, чтобы сделать нечто большее, чем сумма ее частей. И это лучшее в создании фильмов, когда мы все вместе. И для меня большая честь разделить это с каждым актером, с каждым членом съемочной группы, с каждым человеком, который вложил свою любовь, свою заботу и свой блеск в создание этого фильма".

Эмма Стоун со статуэткой. Кадр с церемонии "Оскар-2024"

Лучшая мужская роль – Киллиан Мерфи "Оппенгеймер"

Киллиан Мерфи сыграл в фильме "Оппенгеймер" физика Джулиуса Роберта Оппенгеймера, отца атомной бомбы. Мерфи сказал, что он "ошеломлен" полученной наградой.

"Я очень гордый ирландец, который стоит здесь сегодня. Мы сняли фильм о человеке, который создал атомную бомбу, и, хорошо это или плохо, мы все живем в мире Оппенгеймера, поэтому я бы очень хотел посвятить этот фильм миротворцам во всем мире", – сказал он

Киллиан Мерфи со статуэткой. Кадр из церемонии "Оскар-2024"

Лучшая песня к фильму – Billie Eilish, FINNEAS - What Was I Made For? (фильм "Барби")

Лучшая мужская роль второго плана – Роберт Дауни-младший "Оппенгеймер"

"Я хотел бы поблагодарить мое ужасное детство и Академию –именно в таком порядке. Я хотел бы поблагодарить своего ветеринара – я имел в виду жену, Сьюзан Дауни. Она нашла меня – рычащего домашнего любимца –и полюбила меня обратно к жизни. Вот почему я здесь", – шутил Дауни.

Дауни поблагодарил своих коллег по работе над "Оппенгеймером", в частности режиссера Нолана, продюсера Эмми Томас, а также своих коллег по съемочной площадке Киллиана Мерфи и Эмили Блант.

"Вот мой маленький секрет. Я нуждался в этой работе больше, чем она нуждалась во мне. Крис знал это. Эмма позаботилась о том, чтобы окружить меня одним из лучших актерских коллективов и съемочных групп всех времен – Эмили, Киллиан. Это было фантастически. И благодаря этому я стою перед вами лучшим человеком", – сказал он.

Роберт Дауни-младший со статуэткой. Кадр из церемонии "Оскар-2024"

Лучшая женская роль второго плана – Да'Вин Джой Рэндольф "Остатки"

"Я не думала, что это будет моей карьерой", сказала она со слезами на глазах в речи во время вручения награды. Далее она поблагодарила свою мать и многих людей, которые помогали ей следовать за своей мечтой, в том числе ее публициста.

"Так долго я хотела быть не такой, как все. А теперь я поняла, что мне просто нужно быть собой, и я благодарю вас. Я благодарю вас за то, что вы меня видите", – добавила она.

Да'Вин Джой Рэндольф во время речи. Кадр из церемонии "Оскар-2024"

Лучший дизайн костюмов – Холли Уотдингтон "Бедные-несчастные"

Эта номинация также запомнилась необычным объявлением и ее вручителем Джоном Синой, который вышел на сцену голым.

Актер и борец вышел на сцену лишь с конвертом, в котором написано имя победителя, прикрывавшим его нижнюю часть тела, вызывая смех и аплодисменты зрителей.

Голый Джон Сина с конферансом. Кадр из церемонии "Оскар-2024"

"Костюмы – они очень важны. Возможно, это самая важная вещь, которая существует", сказал Сина.

Потом он понял, что не может открыть конверт, не показав больше, чем хотелось бы, и ведущий "Оскара" Джимми Киммел решил ему помочь – пока объявляли номинантов Сина переоделся во что-то похожее на тогу, сделанную из шторы. Затем он объявил лауреата "Оскара" Холли Уотдингтон за фильм "Бедные создания". Это была ее первая номинация и первая победа.

Холли Уотдингтон со статуэткой. Кадр с церемонии "Оскар-2024"

Лучший анимационный полнометражный фильм – "Мальчик и цапля" режиссера Хаяо Миядзаки

Лучший международный фильм – "Зона интереса", Джонатан Глейзер

Лучший игровой короткометражный фильм – "Замечательная история Генри Шугара", Уэс Андерсон

Лучший оригинальный сценарий – "Анатомия падения", Жюстин Трие и Артур Арари

Лучший адаптированный сценарий – "Американское чтиво", Корд Джефферсон

Лучший короткометражный анимационный фильм – "Война закончилась! Вдохновленный музыкой Джона и Йоко" режиссера Дэйва Маллинза

Лучший короткометражный документальный фильм – "Последняя ремонтная мастерская"

Кроме того, победы одержали:

Лучшая оригинальная музыка – "Оппенгеймер"

Лучшие визуальные эффекты – "Годзилла минус один"

Лучшая операторская работа – "Оппенгеймер"

Лучший монтаж – "Оппенгеймер"

Лучший макияж и прическа – "Бедные-несчастные"

Лучший звук – "Зона интереса"