Состоялся релиз The Thaumaturge - RPG о демонах от авторов ремейка "Ведьмака"

The Thaumaturge. Фото: Fool's Theory

Релиз ролевой игры The Thaumaturge состоялся 4 марта 2024 года на ПК. Игра доступна на площадках Steam и GOG. Цена игры в украинском магазине Valve составляет 700 гривен за стандартную версию и 853 гривны за расширенное издание.

The Thaumaturge - это изометрическая ролевая игра с детективными элементами, тактической системой боя, глубоким сюжетом и "непростыми моральными дилеммами".

Игру разработала студия Fool's Theory, в команду которой входят ветераны CD Projekt RED. Сейчас студия также работает над ремейком The Witcher на движке Unreal Engine 5. Издателем игры выступила компания 11 bit studios, известная по таким играм как Frostpunk и This War of Mine.