The Thaumaturge. Фото: Fool's Theory

Изометрическая RPG The Thaumaturge, релиз которой был запланирован на 20 февраля, выйдет лишь 4 марта. Авторы игры объяснили такое решение большим количеством других релизов, об этом они написали в официальном аккаунте игры в X (Twitter).

"Учитывая напряженный февральский период запуска, мы решили перенести выпуск Thaumaturge на 4 марта 2024 года. Игра завершена, но мы хотим дать ей место, чтобы ею можно было наслаждаться так, как мы считаем, что она заслуживает. До встречи в Варшаве 1905 и благодарим за терпение!", — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что на вторую половину февраля действительно запланировано несколько крупных релизов. Так 16 февраля выйдет Skull and Bones от Ubisoft, 22-го Pacific Drive, а в последний день зимы состоится релиз Final Fantasy VII Rebirth. Также в этот период выйдут ремастер Star Wars: Dark Forces и ремейк Brothers: A Tale of Two Sons.

Стоит отметить, что это уже не первый перенос The Thaumaturge: изначально ее планировали выпустить на ПК 5 декабря 2023 года.

Действие игры The Thaumaturge разворачивается в Варшаве 1905 года, во вселенной, которая наполнена демонами. У главного героя есть способность обнаруживать потусторонних существ и людей, в которых они вселились. Игра предусматривает нелинейное развитие персонажей и пошаговую боевую систему.

Fool's Theory также сообщали, что работают над консольными версиями игры, но относительно ожидаемой даты релиза никакой информации не было.

Как сообщалось ранее, команда моддеров опубликовала трейлер Project Arroyo, фанатского ремейка изометрической PRG Fallout 2 на движке Creation Engine.