В ночь на 25 февраля 2024 года противник атаковал 18 ударными БпЛА типа Shahed (Приморско-Ахтарск - страна-агрессор РФ, мыс Чауда - Крым). Силы ПВО сбили 16 "Шахедов". Об этом говорится в сообщении Командования Воздушных Сил ВСУ.

Сообщается, что в результате противовоздушного боя мобильными огневыми группами Сил обороны, зенитными ракетными подразделениями и авиацией Воздушных Сил было уничтожено 16 "Шахедов" в пределах Полтавской, Киевской, Хмельницкой, Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областей.

Сколько "Шахедов" сбили в ночь на 25 февраля. Инфографика: Повітряні Сили ЗС України / Air Force of the Armed Forces of Ukraine

Как сообщали Українські Новини, 22 февраля в Киеве в лесополосе обнаружили остатки сбитого беспилотника РФ с неповрежденной боевой частью. Полиция показала, как уничтожали дрон.

Кроме того, в январе в сети появлялись сообщения, что Силы обороны Украины, вероятно, сбили первый ударный беспилотник иранского производства Shahed-238. От предыдущих "Шахедов" он отличается наличием реактивного двигателя.