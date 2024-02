Поделиться:













Несмотря на то, что Need for Speed Unbound, которая вышла в декабре 2022 года, не смогла получить значительного финансового успеха, EA и Criterion решили обеспечить игре второй год поддержки контентом. Об этом сообщается на сайте EA.

Новый контент начнет выходить уже с этого месяца.

Игра получит четыре "главы", в каждую из которых будет входить хотя бы один новый режим или геймплейная особенность. Также в рамках "глав" будут выходить новые ивенты, испытания, ранги и тому подобное.

Дополнительно разработчики будут добавлять минимум по два новых автомобиля на каждую главу с детальными настройками кастомизации.

Даты выхода "глав" с новыми режимами заявлены следующие:

Режим Head to Head - февраль-апрель;

Режим Drift and Drag, вдохновленный Need for Speed: Underground - май-июль;

Режим Cops vs Racers, вдохновленный Need for Speed: Hot Pursuit (2010) - август-октябрь;

Четвертая глава выйдет в период с октября по декабрь - насчет нее никаких деталей не сообщается.

В Criterion подчеркнули, что команда также продолжает заниматься исправлением недостатков игры, но делает это постепенно, поскольку студия сама по себе довольно небольшая.

Как сообщалось ранее, Need for Speed Unbound вошла в перечень игр, которые были добавлены в каталог PS Plus Extra в феврале текущего года.