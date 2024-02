Соответствующее заявление сделал президент председатель Европейского совета Шарль Мишель.

"Алексей Навальный боролся за ценности свободы и демократии. За свои идеалы он принес высшую жертву. ЕС возлагает на российский режим единоличную ответственность за эту трагическую смерть", — написал он в социальной сети X (ранее Twitter).

Alexei @navalny fought for the values of freedom and democracy. For his ideals, he made the ultimate sacrifice.



The EU holds the Russian regime for sole responsible for this tragic death.



I extend my deepest condolences to his family. And to those who fight for democracy around…