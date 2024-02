Студия Ubisoft опубликовала релизный трейлер приключенческого экшена в пиратском сеттинге Skull and Bones, релиз которого запланирован на пятницу 16 февраля. Видеоролик опубликован на официальном канале студии на Youtube.

"Окунитесь в опасный мир Skull and Bones, где вы играете по собственным правилам, чтобы из никого стать самым страшным пиратским вожаком.Создавайте разнообразные уникальные корабли, заключайте невероятные альянсы и участвуйте в захватывающих морских битвах, преодолевая трудности и сея хаос на морских просторах. Станьте частью захватывающего мира, в котором каждый сезон появляются новые вызовы и возможности", - говорится в описании трейлера.

В ролике можно увидеть несколько кадров на суше, но большая часть его хронометража посвящена морским сражениям между различными пиратскими группировками. На протяжении всего видео звучит ремикс на песню "You Should See Me In A Crown" в исполнении Билли Айлиш.

Skull and Bones одновременно выйдет на ПК, PS5 и Xbox Series X|S.Сейчас уже можно оформить предварительный заказ в цифровых магазинах.

Также Ubisoft сообщили, что в четверг, 8 февраля в 04:00 по киевскому времени будет открыт доступ к бета-версии, которая будет активна три дня. Принять участие в тестировании смогут все желающие.

