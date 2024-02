Японская корпорация Nintendo опубликовала официальные данные о продажах игровой консоли Nintendo Switch, а также назвала число проданных копий своих ключевых игр на этой консоли. Соответствующие данные в финансовом отчете компании.

По состоянию на 31 декабря 2023 года общий проданный тираж консолей Nintendo Switch составил 139,36 миллиона копий. За последние три месяца компании удалось реализовать 6.9 миллионов консолей Switch и 66.87 миллионов копий цифрового контента. В целом же мировые продажи игр от Nintendo превысили отметку в 1,2 миллиарда копий.

Также в компании назвали самые продаваемые игры на консоль Nintendo Switch:

1. Mario Kart 8 Deluxe - 60.58 млн;

2. Animal Crossing: New Horizons - 44.79 млн;

3. Super Smash Bros.Ultimate - 33.67 млн;

4. The Legend of Zelda: Breath of the Wild - 31.61 млн;

5. Super Mario Odyssey - 27.65 млн;

6. Pokemon Sword / Pokemon Shield - 26.17 млн;7.Pokemon Scarlet and Violet - 24.36 млн;

8. Super Mario Party - 20.34 млн;

9. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - 20.28;

10. New Super Mario Bros. U Deluxe - 17.20 млн.

Как сообщалось ранее, в последний торговый день 2023 года акции Nintendo установили рекорд стоимости.