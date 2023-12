В пятницу, 29 декабря, в последний торговый день 2023 года на бирже, стоимость ценных бумаг Nintendo превысила исторический максимум. На это обратил внимание автор Bloomberg Геройд Рейди.

"Цена одной акции японской корпорации составляла 7359 иен. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2007 году - во времена Wii", - написал Геройд Рейди у себя в X (Twitter).

Также Рейди опубликовал график стоимости акций Nintendo с 2001 года по сегодняшний день.

Вероятно, достичь такого результата позволили успешные продажи портативной игровой консоли Switch за последние 12 месяцев и релизы видеоигр The Legend of Zelda: Tears of the Kindom и Super Mario Bros. Wonder. Также, очевидно, повлиял и успех мультфильма "Братья Супер Марио в кино...", который стал одним из самых кассовых релизов 2023-го.

Nintendo сможет еще больше улучшить свои позиции после релиза нового поколения своей портативной игровой консоли, которая будет называться Nintendo Switch 2. Она получит OLED-дисплей от Samsung. Ожидается, что Switch 2 поступит в продажу в первой половине 2024 года.

Как сообщалось ранее, ученые обнаружили, что видеоигра Super Mario Odyssey от Nintendo является более эффективной при лечении депрессии, чем лекарства и терапия.