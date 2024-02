В цифровом магазине PlayStation PS Store началась акция "Выбор критиков", в рамках которой Sony предлагает игрокам приобрести видеоигры со скидкой до 75%, сообщает PS Blog.

Акция будет действовать с 31 января до 14 февраля.

Всего в рамках акции предложено 1004 скидки.

Среди них:

🎮 EA SPORTS FC™ 24 для PS4 и PS5 (скидка - 65%, 839,65 гривны вместо 2399 гривен)

🎮 The Last of Us™ Part I Digital Deluxe Edition (34%, 1715,34 грн вместо 2599 грн)

🎮 Hogwarts Legacy (40%, 1199,40 грн та 1259,40 грн за версию для PS4 и PS5 соответственно)

🎮 Mortal Kombat™ 1 – издание Deluxe (40%, 1319 грн)

🎮 Diablo® IV - издание Digital Deluxe (40%, 1889,40 грн)

🎮 DEATHLOOP (80%, 399,80 грн)

🎮 Ghost of Tsushima DIRECTOR’S CUT для PS4 та PS5 (50%, 1149,50 грн)

🎮 Mass Effect™ Legendary Edition (80%, 439,80 грн)

🎮 Yakuza: Like a Dragon PS4 & PS5 (80%, 229,80 грн)

🎮 Avatar: Frontiers of Pandora™ (33%, 1540,33 грн)

Как сообщалось ранее, игровая консоль PlayStation 5 от Sony перешла отметку в 50 миллионов проданных единиц и готовится превзойти рекорд консоли предыдущего поколения PS4. А то же время, у главного конкурента PlayStation - консоли Xbox от Microsoft - ситуация с проданным тиражом куда скромнее.